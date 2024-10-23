Skywell 独特的重型车辆制造和数字技术传统相结合的特点，在这款货车的坚固制造质量和先进技术功能中得到了充分体现。233 是 Skywell 首款在欧洲首次亮相的商用车，标志着该市场对公司未来计划的重要性。

233 最初将提供 2 种车身长度（5,490 毫米和 5,990 毫米）和 2 种车顶高度（2,200 毫米和 2,700 毫米），对应的载重量范围约为 9.5 至 13 立方米。

可以选择 3.5 吨或 4.25 吨的整车质量 (GVM)；后者可提供高达 1,755 公斤的有效载荷。

客户还可以选择由 CATL（重型电动汽车电池的全球领导者）提供的 88kWh 或 105kWh LFP（磷酸铁锂）电池，该电池与 150kW/370Nm 永磁同步电动机相匹配。

从美学角度来看，233 以其大胆而迷人的风格脱颖而出，包括独特的保险杠和一体式格栅设计、光滑的轮廓和弯曲的前 LED 灯条。

宽敞且符合人体工程学的驾驶舱提供了舒适而高效的工作空间，其与外观一样，采用现代设计，并配备了丰富的设备，包括 6 向可调驾驶员座椅、15.6 英寸触摸屏显示器、无线电话充电、无线智能手机连接以及无钥匙进入和启动。

安全性是 233 的另一个出色领域；广泛的 ADAS 套件 – 包括智能巡航辅助 (ICA)、自动紧急制动系统 (AEBS)、车道保持辅助 (LKA) 和智能速度辅助 (ISA) – 可降低碰撞风险并提高驾驶员的舒适度。

233 预计将于NEC 竞技场举行的商用车展上首次亮相英国，届时将公布量产车型的名称和定价。