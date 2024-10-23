日本汽车制造商日产宣布，将从 2026 年起在部分电动汽车上推出经济实惠的车载双向充电服务。该计划是其创建可持续能源生态系统愿景的关键一步。

该项目推进了日产商业计划“The Arc”中的承诺，提供差异化​​创新，实现电动汽车转型，同时开辟新的收入来源。它还支持公司的长期愿景“2030 年愿景”，即创造一个更清洁、更安全、更具包容性的世界。

车辆到电网(V2G) 技术允许电动汽车车主使用汽车电池中存储的电力为家庭供电，或将其卖回电网，该技术将首先在英国推出，随后将在欧洲其他市场推出。

该项目以日产在 V2G 领域的丰富经验为基础，过去十年来已在全球范围内开展了大约 40 个试点项目。

继英国诺丁汉大学为期一年的项目取得成功之后，日产成为第一家获得 G99 电网规范认证且采用交流电解决方案的汽车公司，该解决方案可为英国国家能源供应提供电力。

在日产能源的旗帜下，该公司的目标是在欧洲及其他市场推出 V2G 技术，根据当地基础设施和监管要求，为消费者提供基于交流或直流的 V2G 解决方案。

通过使用日产的车载双向 V2G 技术，客户可以将电动汽车的年度供电成本降低 50%。对于英国普通家庭而言，该技术还可以将每辆电动汽车充电产生的二氧化碳净排放量每年减少 30%。

配备 V2G 技术的电动汽车可以在整合和增加可再生能源到能源供应中的结构方面发挥关键作用，通过储存风能或太阳能产生的电力，并在需要时将其引导回电网，减少对化石燃料的依赖。

作为日产计划提供的双向系统之一，这款在英国获得认证的交流双向系统将利用集成式车载充电器降低入门成本，让更多人能够使用该技术。日产的目标是以与目前市面上的单向充电器相当的价格提供交流双向充电器。

除了降低入门成本外，日产的 V2G 系统还将让客户通过专用应用程序完全控制并灵活地使用他们的能源。

此次发布是日产打造全面能源生态系统战略的一部分——可持续制造的电动汽车提供零排放驾驶，使用清洁能源充电，并能够向家庭和电网提供电力。