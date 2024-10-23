10 月 23 日，OPPO与比亚迪宣布签订战略合作协议，双方将共同推进手机与汽车的互融合作，这一合作也标志着两大行业巨头在技术创新和产业融合上迈出了重要一步，为手机与汽车的深度融合探索新的可能。

OPPO创始人兼首席执行官陈明永、OPPO高级副总裁兼首席产品官刘作虎、OPPO高级副总裁段要辉、OPPO智行业务总经理章欣，比亚迪集团董事长兼总裁王传福、比亚迪集团高级副总裁杨冬生、比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞、比亚迪汽车新技术研究院智能化国内产品管理中心主任唐旻昕等共同出席战略合作签约仪式。

双方的首个落地产品“手车互联”将通过OTA在腾势Z9GT和 OPPO Find X8系列上搭载落地。

腾势Z9GT，作为腾势品牌首款D级智能豪华旗舰GT，不仅是比亚迪集团技术创新的集大成者，更在智能体验上达到了新的高度。“手车互联”功能的加入，进一步将腾势Z9GT的智能体验延伸到了用户的日常生活中，带来了包括镜像模式、隐私模式、应用接续、导航流转、语音车控在内的一系列创新体验。上车前在手机上听的歌，来到车上无断点续播；忘记锁车，还能进行安全提示，远程通过负一屏卡片、手机语音就能完成锁车、开空调等操作。

即将发布的OPPO Find X8系列是超轻薄影像旗舰，也是OPPO迈入系统级AI时代的首部产品，Find X8系列带来全新的 AI 一键问屏，打造人人都能用的最简单的AI 交互。用户只需通过语音指令，Find X8系列就可以主动智能地识别屏幕中包含的地址，并定制导航，甚至无需手动选中地址。Find X8系列还支持将手机上的地址一键流转到腾势Z9GT，极大地简化了导航设置流程。Find X8系列与腾势Z9GT带来全新的融合桌面3.0，首次实现跨品牌车机的镜像模式，让车机突破应用范围的限制，可以灵活地使用手机上的全量应用。Find X8全系支持50W无线闪充，帮助用户在腾势Z9GT中也可以快速恢复电量。

比亚迪与OPPO的联合将推动手机和车机在多种用车场景下的深度融合，双方将致力于在智能座舱平台的硬件模组、软件系统、智能算法等领域进行联合研发，包括AI融合座舱、健康座舱、数字车钥匙、车管家、融合桌面、多媒体服务共享和算力共享等创新技术，共同打造智能化用车体验，引领产业发展进入新阶段。