圣马刁县交通局（Sam Trans）已与New Flyer签订了一份合同，将为该公司提供 108 辆零排放氢燃料电池电动 Xcelsior CHARGE FC 40 英尺公交车。

SamTrans 在圣马刁县提供交通服务，其服务范围延伸至加利福尼亚州的旧金山和帕洛阿尔托，通过 74 条公交线路组成的广泛网络提供近 900 万人次的公交车服务。

这项对燃料电池电动公交车的投资加速了 SamTrans 迈向净零排放的步伐，并通过联邦运输管理局 (FTA)、加州混合动力和零排放卡车和公交车券激励项目 (HVIP) 券以及当地基金的联合资助得以实现。

这些氢动力公交车将取代 SamTrans 的柴油公交车，并支持该机构向零排放车队过渡，以满足加州空气资源委员会 (CARB) 创新清洁交通 (ICT) 法规定义的可持续发展目标，该法规要求机构到 2040 年将公交车队过渡到 100% 零排放。此次采购还将帮助 SamTrans 实现美国温室气体排放目标，即到 2030 年将排放量比 2005 年的水平降低 50-52%。

“我们与 SamTrans 的合作已持续近 35 年，”NFI 北美巴士和长途客车总裁 Chris Stoddart 表示。“在此期间，New Flyer 已交付了 175 多辆巴士，其中 27 辆为零排放巴士。这款新一代车辆所包含的技术进步将提高车辆性能，同时减少对环境的影响并改善社区的空气质量。”

SamTrans 通讯经理 Tasha Bartholomew 表示：“我们的零排放车队体现了 SamTrans 致力于通过减少社区的温室气体来减少交通运输对空气质量和气候的影响，这进一步支持了我们为乘客提供安全、公平和可持续交通的使命。”

NFI 拥有New Flyer，其电动汽车在六个国家的 150 多个城市运营（或订购）。NFI 提供最广泛的零排放电池和燃料电池电动公交车和客车，其车辆已完成超过 1.95 亿英里的电动汽车服务里程。