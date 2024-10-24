可持续宜居船舶开发商Arkup推出了其最新的太阳能电动船屋，该船屋将于本月在劳德代尔堡国际游艇展上展出。这艘模块化太阳能游艇可配置为容纳多达两间卧室和浴室，可以静止不动或穿越水面，而且不会产生任何排放。哦，它还有 Starlink 互联网。

Arkup 是一家总部位于迈阿密的公司，成立于 2016 年，为客户提供最先进的宜居游艇，这些游艇既豪华又耐用，而且可持续。该公司凭借其首款太阳能电动游艇获得了一定的影响力，Arkup 将其描述为“宜居游艇”——ARKUP 75。

该公司与ArkHAUS不同，后者是一家总部位于迈阿密的公司，致力于在水上建立专属零排放社交俱乐部，并提供水上出租车服务。

ARKUP 50 拥有上下甲板，并配有可配置的楼层平面图，客户可以选择工作室、一居室/一浴室或两居室/两浴室。

从上面的图片可以看出，新设计还具有宽敞的环绕式外部甲板，可以在运输过程中折叠起来，整个屋顶上装有 12 千瓦的太阳能电池板，由 20 千瓦的逆变器供电，还有一个独特的自升式锚定系统，可以在水面上长时间停留。根据 Arkup 的说法：

我们的创新型自稳定、自升式自升式锚固系统采用最先进的技术设计，提升了我们船舶的宜居性，使其有别于传统游艇。这种先进的系统使游艇能够高出海面，有效地消除了任何可能导致不适或晕船的运动。无论您是在海湾享受宁静的夜晚，还是在湖上招待客人，这项技术提供的稳定性都能为您带来类似于陆地上的体验，让您完全放松并享受水上生活，而不必担心摇晃或摇摆。该系统提高了舒适度，拓宽了船上生活的可能性。

想要购买 ARKUP 50 电动船屋移动版的客户将能够通过 50 千瓦内置电动推进器（可 180° 旋转，配备 23 英寸螺旋桨）以及船头上的 10 千瓦推进器在水中航行。这些电机由 75 千瓦时磷酸铁锂 (LFP) 电池组供电，可使用太阳能电池板在六小时内充电。

该套件在时速 8.5 节（9.8 英里/小时）时可提供 13 海里 (NM) 的续航里程，在时速 4 节（4.6 英里/小时）时可提供高达 32 海里 (NM) 的续航里程。客户还可以选择风冷式 15 千瓦柴油发电机组附件，将续航里程提升至 500 海里 (4 节)。

无论是在顶层甲板、厨房（真正的厨房）还是卧室，Arkup 在其最新的太阳能电动船屋设计中都秉承了“住在风景中”的理念。整个内部都有大窗户，无论您是长期停留还是外出巡游，甲板都可以 360 度欣赏海洋风光。

Arkup 还表示，其船只始终通过 StarLink 连接到互联网，让船主可以通过移动应用程序监控和调整游艇的运营。

ARKUP 50 的起价为 90 万美元，两居室配置最高可达 160 万美元。