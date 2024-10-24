梅赛德斯-奔驰刚刚开设了欧洲首家电池回收工厂，该工厂采用创新工艺，回收率可达到 96% 以上，所有回收工作均在内部完成，可供未来的梅赛德斯电动汽车使用。

该工厂位于德国南部的库彭海姆，采用机械湿法冶金一体化工艺，还可以处理所谓的黑块。梅赛德斯表示，这使其成为第一家利用自有设施完成电池回收循环的汽车制造商。该工厂已对该工艺进行了一年多的测试，回收了锂、镍和钴等宝贵而稀缺的原材料，该公司计划将这些原材料用于未来的电动汽车。

新闻稿称，该工厂涵盖了从粉碎电池模块到干燥和处理活性电池材料的所有步骤，以及在“一个复杂的多阶段过程中”对塑料、铜、铝和铁进行分类和分离。下游湿法冶金工艺专用于黑色物质或构成电池电极的活性材料。钴、镍和锂在多阶段化学过程中分别提取，但到该过程结束时，它们已准备就绪并适合用于生产新电池。

与当今欧洲的火法冶金不同，梅赛德斯表示其湿法冶金工艺在能源消耗和材料浪费方面较少。其工艺温度低至 176 华氏度，这意味着其能耗更低。此外，回收工厂以净碳中和的方式运营，包括一个 6,800 平方米的屋顶，屋顶上配备了峰值输出超过 350 千瓦的光伏系统。

新的梅赛德斯-奔驰电池回收工厂年产能为 2,500 吨。回收的材料将用于生产 50,000 多个用于新款全电动梅赛德斯-奔驰车型的电池模块。因此，这是一个温和的开始，但梅赛德斯计划扩大生产量并扩大回收能力。

梅赛德斯-奔驰的电池回收工厂技术合作伙伴是 Primobius，这是一家由德国工厂和机械工程公司 SMS 集团与澳大利亚工艺技术开发商 Neometals 合资成立的企业。该公司已投资数千万欧元建设新的电池回收工厂，并正在接受德国联邦经济和气候行动部作为与三所德国大学开展的科研项目的一部分的资助。联邦总理奥拉夫·朔尔茨出席了工厂的开幕式。