2026 年，电动道奇 Charger Daytona 将成为首款搭载 Factorial 固态电池上路的 Stellantis 电动汽车。Jeep、道奇和 Ram 的母公司表示，这一里程碑标志着将这项有前景的新技术推向市场的关键一步。

周三，Stellantis 和 Factorial 宣布了加速开发固态电池电动汽车的计划。

2026 年，电动道奇 Charger Daytona 将首次配备 Factorial 的固态电动汽车电池。Stellantis 计划推出一批采用这项新技术的新型道奇 Charger Daytona 车型。

Factorial 将基于其 FEST（Factorial 电解质系统技术）固态电池技术平台提供电池。

经过多年的平台开发，Factial 已准备好在现实条件下对其进行测试。Factial 声称其 FEST 平台的能量密度突破了 390 Wh/kg，远高于目前道路上的大多数锂离子电池。

Factorial 的尺寸仅为传统锂离子电池技术的三分之一，其目标是以更低的成本实现超过 600 英里的续航里程。

该技术与 Stellantis 的下一代电动车型完美匹配。Stellantis 选择了其 STLA Large 平台来支持新技术，该平台是即将推出的Jeep和道奇电动车的基础。

Stellantis 首席工程和技术官 Ned Curic 表示，通过整合 Factorial 的固态电池技术，“我们正在验证其增强我们电动汽车产品线的潜力，确保客户在未来几年受益于更高的性能、更长的行驶里程和更快的充电时间。”