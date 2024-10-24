美国刚刚达到了电动汽车的一个重要里程碑：全国目前有超过200,000 个公共电动汽车充电口。

美国能源和运输联合办公室昨天宣布​​的这一成就表明了扩大电动汽车充电基础设施的势头。联合办公室于 8 月 30 日发布的2024 年第三季度更新显示，三个月内充电端口数量从约 9,000 个增加到近 192,000 个公共电动汽车充电端口。最新公告显示，仅在七周内，充电端口数量就增加了约 9,000 个。

自拜登-哈里斯政府上台以来，由公共资金和私营部门投资推动的全国电动汽车充电网络几乎翻了一番。按照其增长速度，到 2030 年实现 50 万个充电桩的目标指日可待。

得益于国家电动汽车基础设施方案 (NEVI)、充电和加油基础设施 (CFI) 以及电动汽车充电器可靠性和可访问性 (EVC-RAA) 计划，新的充电站如雨后春笋般涌现，为电动汽车驾驶员提供了更多的充电场所。截至 2024 年 9 月 30 日，驾驶员可以行驶全国最繁忙的走廊中近 58% 的路段，每 50 英里就有一个直流快速充电器，到 2025 年底，这一可用性预计将达到 70%。

联合办公室一直与各州、当地社区和行业合作，建立可靠且可访问的全国电动汽车充电网络。电动汽车目前占美国轻型汽车市场的近 10%，随着更多车型进入市场，充电需求只会增长。

联合办公室还在推进 J3400（NACS）连接器等标准，这有助于使更多现有基础设施与更广泛的车辆兼容。8 月，该办公室启动了一项 1.5 亿美元的资助项目，用于修复和升级 4,500 个电动汽车充电端口。