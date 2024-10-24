OPPO今日发布全新一代年度影像旗舰Find X8系列，采用全新一代超轻薄直屏设计，搭载突破性的无影抓拍，并集成AI千里长焦、超清实况照片、胶片风格、柔光人像等一系列全新的OPPO超光影特性，致力于为用户带来抬手就出片，抓拍氛围感的全新体验。Find X8系列更集成潮汐引擎x天玑9400、OPPO冰川电池、AI一键问屏、山海通信、天穹架构等诸多创新科技。

OPPO Find X8系列首次超轻薄直屏设计带入影像旗舰。薄至7.85mm，轻至193g的Find X8，通过芯片级屏幕封装技术，实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59”的大屏视觉体验完美平衡。6.78”大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，让旗舰影像与轻盈手感浑然一体。

通过新一代 OPPO系统级 AI 的能力，Find X8系列带来全新的一键问屏，让AI的交互方式变得前所未有的简单。只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片；AI帮写能识别图片并生成文案，还能排版润色文字。AI 办公助手提供语音摘要、文档摘要及格式转换等服务，帮助用户更快完成工作，更快投入生活。OPPO芯片级AI私密计算云，为Find X8系列的系统级AI提供数据安全保护，确保用户云上数据的绝对安全。包括 OPPO 在内的任何一方，都无法获取用户的数据。

Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎和天玑9400芯片的最强性能能效组合，在多家第三方媒体机构的测试中，Find X8系列都取得平均帧率第一的优异成绩。

基于OPPO和MediaTek对天玑9400芯片底层的联合开发，Find X8系列在潮汐引擎中实现了安卓手机的首个 CPU 高速缓存与系统级缓存的动态分配方案。新一代潮汐引擎为天玑9400的 CPU L3 缓存带来更智能、更精准的缓存分配方案，将移动终端的能效推入全新阶段。在天玑 9400 芯片能效提升的基础上，搭载潮汐引擎的 Find X8系列在大型游戏中还能够实现至多 8.24% 的更高能效表现。

OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，可连续煲剧高达28小时，本地超清视频播放则高达29.9小时。超长的续航，让Find X8 系列可以一口气打30局游戏，甚至连续以4K60fps杜比视界和HDR视频录制三场演唱会，全面刷新手机续航的标准。Find X8系列全新支持50W无线闪充和80W有线超级闪充。Find X8系列的50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持。