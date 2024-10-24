QuantumScape今天下午发布了2024 年第三季度的业务报告，最大的新闻是其固态电池开发和生产进展的更新 。据该公司称，它已经开始小批量生产其初始 B 样品电池，这些电池将很快被发送给汽车合作伙伴进行电动汽车实施测试。

QuantumScape十多年的历程 及其开发和扩大高能量密度固态电池的追求今天达到了另一个重要里程碑。

今天的消息是四年多来特别令人振奋的进展的一部分。首先，QS 开发了一种 专有的陶瓷隔膜 ，可以进行单层原型电池测试，然后是 10 层电池 和16 层原型。

到 2022 年第二季度，QuantumScape 的固态技术 已扩展到 A0 电池的 24 层，这是三步旅程的一部分，其中 A、B 和 C 原型电池经过内部和客户测试，然后才能进入商业化生产。

到 2022 年底，该公司开始向汽车合作伙伴交付 首批 24 层 A0 原型电池 ，到 2023 年第一季度，至少有一家未具名的电动汽车 OEM 已经完成了测试。

这些样品的 结果好于预期，为下一波固态原型电池 Alpha-2 铺平了道路，之后将完全发展成为 QuantumScape 的首款商业产品——QSE-5。这些原型电池于今年 3 月送交客户进行测试，为发展成为 B 样品铺平了道路。

今天，QuantumScape 分享其 B 样品电池已开始小批量生产，运往 OEM 客户进行测试，并且其最新的电池技术继续以业界前所未有的方式改进。

根据 QuantumScape 的说法，B 样品生产单元目前正在小批量生产，并且已正式开始将这些单元运送给汽车客户进行测试。这一消息标志着该公司 2024 年最重要的目标，而我们还有超过三分之二的最后一个季度要走。

该公司还表示，其 QSE-5 固态原型电池的 B 样品的能量密度超过 800 Wh/L，可在 15 分钟内从 10% 快速充电至 80%。该公司还表示，据其所知，其电池是有史以来为下一代汽车应用生产的首款无阳极固态锂金属电池——这本身就是一个里程碑。

从上图可以看出，B 样品电池提供 21.6 Wh 的能量，而且由于其设计，在极端温度下的挥发性大大降低。QuantumScape 继续引领潮流（无意双关），通过规模化生产为汽车行业提供真正的固态电池，这将使电动汽车有朝一日能够行驶得更远、充电更快、运行更安全。