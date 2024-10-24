“小鹏P7+AI智驾技术分享会暨首发AI天玑5.4.0先享会”在广州成功举办，小鹏汽车副总裁、自动驾驶负责人李力耘博士、小鹏汽车智能体验负责人于桐，分别介绍了小鹏端到端大模型的技术优势，和首发搭载在小鹏P7+上的AI天玑5.4.0版本。

与此同时，小鹏汽车宣布AI天玑5.4.0正式开启公测。新版本将为用户带来共计248项功能的更新，而XNGP通过此次更新将拥有小鹏最强的AI智驾能力，变得“端味十足”。

自动驾驶新一轮竞争正在云端展开

2024年，智驾行业最为炙手可热的概念便是端到端大模型。随着AI大模型技术的发展，各家车企在这一领域的研究和量产逐渐深化。在“520AI DAY”上，小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型，成为全球唯二量产端到端大模型的车企。而在近期关于端到端模型方向的讨论中，小鹏汽车副总裁、自动驾驶负责人李力耘博士表示：“做端到端很容易方向错了”。

据李力耘博士介绍，小鹏云端大模型的参数量将多达车端参数量的80倍，如此大的参数量意味着云端大模型能够全面吸纳智驾数据，不遗漏重点信息细节。通过大参数量的训练，能够尽可能地穷尽智能驾驶中的长尾问题，以覆盖更多驾驶场景，使XNGP实现L3级的智驾体验。目前，小鹏云端大模型的训练效率已提升了2.6倍，2025年小鹏云端的算力将会达到10EFlops以上。

AI鹰眼视觉方案将首发搭载在小鹏P7+上，在体验上会和小鹏现款车型的Max版本保持一致，并且同步更新。

同时，李力耘博士也强调，小鹏的云端大模型是国内首个泛机器人领域的基础大模型，不仅可以应用在自动驾驶领域，机器人、飞行汽车等领域均适用。

小鹏P7+全系标配高阶智驾，不选装、不订阅、不付费

在本次分享会上，李力耘博士强调“有能力才能一套智驾软件标配全车系”。目前，小鹏汽车的在售车型涵盖了SUV、轿车、轿跑、MPV等品类，在具体配置上主要分为Max和Pro两个版本。对于智驾的研发和量产而言，覆盖的车型种类越多，数据收集的丰富度就越高，但面临的挑战也越大。只有具备极强的平台化、自动化能力以及工程体系能力的车企，才能实现“一套软件标配全车系”。

作为全球唯二能做到不依赖高精度地图、激光雷达，实现用一套软件适配全车系的车企，小鹏汽车宣布小鹏P7+及后续车型将不再区分Max和Pro版本，全系标配AI智驾。

值得关注的是，小鹏P7+将全球首发搭载AI天玑5.4.0，可不分场景全量使用端到端大模型。相较于上一版本，AI天玑5.4.0的智驾能力大幅提升，如“拟人性”提升4倍、变道成功率提升53%、绕行成功率提升155%。

在本次分享会上，小鹏汽车正式宣布小鹏P7+全系标配AI高阶智驾，并且做到“三不”：不选装、不订阅、不付费，力争成为30万元以内最强智驾轿跑。

AI天玑5.4.0版本开启公测，季季焕新车

作为行业首个将AI技术同时应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统，自5月起AI天玑系统已完成了9个版本的更新，为用户提供“月月有更新，季度焕新车”的体验，而此次AI天玑5.4.0版本将带来共计248项功能更新，涉及AI智驾、AI座舱、AI底盘和AI互联，并于今日正式开启公测。

AI智驾方面，AI天玑5.4.0版本将为每一位用户带来“端味十足”的全新体验。小鹏汽车智能体验总监于桐介绍，搭载了AI天玑5.4.0的小鹏P7+将拥有小鹏最强的AI智驾能力，一大亮点是可实现“0速激活，原地启动”。

同时，针对小路绕行、跨车道变道、汇入汇出口等复杂场景，P7+将实现老司机般的操作。在切换导航、更改目的地、更改路线等特点场景下，新版本做到了无缝切换，实现智驾无断点。此外，泊车能力再升级，AI泊车的泊入率提升了近20%，可轻松应对断头车位、狭窄车位的泊车难题。