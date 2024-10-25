比亚迪2025款唐DM-i携美学、技术、舒享三大进化与超百项核心配置正式上市。在车市进入“电比油多”的新阶段，2025款唐DM-i基于强大的六边形冠军基底，全维进化而来：其中，第五代DM技术以全新插混专用1.5Ti高效发动机+电混系统EHS200黄金动力组合，开创中大型SUV油耗4时代；同时，新车起步即标配FSD可变阻尼悬架系统，高配车型搭载云辇-C智能阻尼车身控制系统，打造同级唯一轻量化高阶底盘，驾乘品质全面升级。

此次，2025款唐DM-i共推出4款车型，售价17.98万~20.78万元。首先，在美学上，2025款唐DM-i采用了2025款汉备受追捧的全新国潮车色——未央灰，不仅具有稳重而深邃的色彩效果，高低光下更能呈现不同色韵，凸显了国潮的高雅韵味。同时，新车还带来了黑化运动套件以及全新运动轮毂，整体视觉浑然天成。三大维度进阶，2025款唐DM-i无愧最具国潮韵味的家用SUV。

技术上，2025款唐DM-i重磅搭载第五代DM技术，打造出堪称“20万级天花板”的黄金动力组合：由最高热效率达到45.3%的全新插混专用1.5Ti高效发动机，以及全新的电混系统EHS200双剑合璧，加上新温控、新动力域控等软硬件，综合带来极致的能效、动力、NVH和平顺体验。其中，新车亏电油耗仅4.95L/100km，综合续航1150km，零百加速7.5s，最大功率310kW，各项数据均达到同级领先水平，油耗媲美A级燃油轿车，动力比肩3.0T发动机，更有超高驾乘品质，引领家庭出行品质进阶。

2025款唐DM-i同时带来舒享进化，坐拥同级唯一“轻量化高阶底盘”。全系标配铝合金多连杆，可大幅降低簧下质量，显著提升车辆操控性表现；起步即搭载的FSD可变阻尼悬架系统，能够自适应调节悬架软硬，有效提升弯道侧向支撑，提升驾乘舒适体验；高配车型搭载的云辇-C智能阻尼车身控制系统，通过智能化感应与主动控制，可实现对阻尼的毫秒级响应和调节，大幅优化起步加速、制动时的俯仰，抑制过弯时的侧倾，显著过滤颠簸路况的多余振动，完美兼顾运动性与舒适性。多重技术加持，2025款唐DM-i让家庭自驾碰到不同路况时都可从容应对，更舒适、更惬意。

作为一台称职靠谱的家用SUV，2025款唐DM-i带来三大最优解，充分展现出一台能极致满足家庭全场景需求、高出勤率主力用车的产品实力。

其一，又大又省又舒适，成就家庭SUV最优解，一台就够了！其灵活百变七座大空间，采用2+3+2的座椅布局，按需放倒二、三排的1至5个座椅，即可自由分配乘员和行李空间，让一、二人日常通勤，三、四人长途旅行，六、七人短途自驾都有正确“打开方式”，一台车轻松满足所有需求，比五座更宽裕，比六座更实用，打造出更适合中国家庭的大七座SUV；大车更要有低能耗、强动力，搭载第五代DM技术的2025款唐DM-i，日常通勤0油耗，长途自驾时可以极低成本，享受超长续航，让家庭每一分钱都花在刀刃上，更有极致动力、舒适性表现。

其二，首购还是增换购，都是用户买车最优解，选唐就对了！2025款唐DM-i安全、省心、可靠，为家庭出行提供多重保障；超大空间更为全家出行带来更多自由，让用户可以更低预算买到更高级别“第三空间”；70万家庭口碑背书造就“国货严选”，又省钱又能跑，让“绿牌车”助力家庭拓展生活半径。购入2025款唐DM-i，载满家人，装满幸福，即刻欢歌前行。

其三，自驾游场景全覆盖，无愧家庭出行最优解，家人都爱了！2025款唐DM-i延续“公路坦克”的硬核安全，并打造出宽敞、舒适的乘坐体验，更以超长续航，让全家自驾更轻松、更安逸。旅途中，“露营神器”6kW外放电功能、“带娃神器”智能座舱高阶版-DiLink 100等高阶配置，均可全面提升家人的安全、舒享、智能体验。

作为比亚迪新能源SUV的起点，唐家族一路进阶，从打造六边形产品，到成为六边形冠军，长盛不衰。唐家族是首个打破合资燃油SUV价格垄断的车型，在其强大的颠覆攻势下，20万级合资燃油SUV大幅优惠，市场份额仍不断萎缩。去年，唐家族更成功斩获中大型SUV+大七座SUV双料冠军，是20万级家用SUV市场当之无愧的首选。与同价位车型相比，2025款唐DM-i空间更大，与中大型SUV相比，2025款唐DM-i价格更低，再加上全面均衡无短板的产品力优势，颠覆攻势再加强。