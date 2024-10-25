月之暗面（Moonshot AI）旗下的 Kimi，是一款主打超长文本处理的 AI 助手。这款号称拥有超大“内存”的智能助手，究竟能为我们的生活带来多大便利呢，往下看我们的试用体验吧。

Kimi 的界面简洁直观，操作起来非常方便。响应速度也很快，通常在几秒钟内就能给出答案。此外，Kimi 还支持多种输入方式，如文本、语音、图片，极大地方便了用户。

AI 搜索

相较于传统的搜索引擎，Kimi 在理解用户意图方面表现出色。在测试中我们提出了几个问题，Moonshot AI 都能迅速提供准确且相关的结果。

Kimi 在搜索答案时会显示其参考的文章 / 资料来源标题，有需要的话可以点开详情查阅。另外在运行时会显示月球亮、暗面的转动动画效果，观感不错；答复结果出现后，对话框界面会显示向下箭头，可一键跳转至最末尾位置，实在方便。

文档总结

在网站链接与 PPT 文档总结过程中，Kimi 的表现出令人满意，无论是归纳速度还是输出文稿的质量上，都呈现出非常高的水准。

文案、故事创作

小红书探店文案、网文……这些内容对于 Kimi 来说可以说是小菜一碟，我们尝试了两个话题，它都通过了考验。

PPT 制作

我们试着让 Kimi 生成主题为“《黑神话：悟空》对国内手游市场带来的影响”的 PPT，它很快就给出了整体框架与对应的填充内容。不过需要注意的是，App 端暂不支持生成 PPT，须转到网页端进行生成、进一步编辑等操作。最终确认完毕后可直接下载 PPT，整个过程完全免费。

智能体

Kimi 中提供多个智能体（官方称作“Kimi+”）供用户使用，包括上文我们试用的小红书爆款生成器，PPT 助手，以及学术搜索、IT 百事通、论文写作助手等工具，以及 i 人嘴替、诺贝尔吐槽奖等娱乐向工具。想信随着时间的推移，Kimi 还会上线更多 AI 智能体，进一步完善用户的 AI 使用场景。

总结

Kimi 是一款功能强大、使用便捷、潜力巨大的 AI 助手。其在超长文本处理、写作辅助等方面表现出色，为用户提供了高效便捷的服务。

但作为一款仍在不断发展中的产品，Kimi 还有很大的提升空间。相信随着技术的不断进步，Kimi 会变得更加智能、更加人性化。比如 PPT 制作流程在 App 端就受限。其实推出适用于 App 端的操作界面即可解决之。

月之暗面总是吸引着我们前往探索。以这一概念来说，Kimi 算是做到了八九成。那剩下的部分呢，只能交由时间来检验。毕竟推出更多功能并不断完善，才能成为更全面的 AI 助理。