全新纵置双电机混联架构—Hi4-Z，定位超长续航越野平台，配备59.05kW·h的大容量电池，WLTC纯电续航200km+，号称全球最长纯电续航里程的插混越野，系统最大综合功率可达715kW，零百加速4秒级。旨在为用户提供兼顾城市出行与泛越野的卓越解决方案。

得益于Hi4-Z变速器的30余项结构性设计专利。长城将行星排与电机系统嵌入式高度集成，打造出全球最短的纵置3挡混动构型，在实现3挡DHT加无级变速加大功率电机的情况下，比市场上的单挡混动构型长度还短20%，为电池的布置和实现超长的续航创造了机会。Hi4-Z架构加持下，新车型WLTC工况下纯电续航可达200km以上，能够轻松满足一周的城市代步需求。

与此同时，Hi4-Z越野专属电池包放电功率达到600kW，位居插混越野车第一；最大快充功率可达163kW，比其他插混越野车高60%左右，充电15分钟，纯电续航可增加120km。

Hi4-Z的超长纯电续航，基本实现城市场景0油耗，但这远不是能效表现的全部。相较城市SUV，坦克用户有更高的概率去自驾、穿越，不可避免会经常面临馈电或者充电不便的情况。因此在以油驱为主情况下，Hi4-Z同样做到了经济高效。

Hi4-Z创新性地将3挡DHT和无级变速深度集成在一起，带来全速域发动机直驱效果，显著降低动力传递损失。同时，Hi4-Z越野专用发动机在保持高功率和高扭矩的前提下，通过采用米勒循环、低压EGR等节能技术，依然实现了行业最高工程热效率：2.0T发动机达40%，3.0T发动机达38.5%。

Hi4-Z平台搭载高性能发动机和前后高功率电机，系统综合功率达715kW，电量充裕的情况下可实现4秒级的零百加速。即使馈电时，发动机依然可以全速域介入驱动，同时给后桥电机发电，相比其他车型的馈电串联模式，功率损失小7%，依然能实现5秒级的零百加速。