随着扩展现实（XR）技术的不断升级和突破，行业内的硬件和软件都迎来了前所未有的机遇。这些技术的进步不仅推动了个人消费品领域的发展，使其成为市场上最炙手可热的品类之一，还为汽车智能化和车载系统的创新提供了新的动力。

在个人消费品领域，XR技术的应用使得用户体验得到了显著提升。虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的结合，创造了更加沉浸式的购物体验，消费者可以在虚拟环境中试穿衣物、体验产品，从而做出更为明智的购买决策。这种技术的普及，不仅吸引了大量用户的关注，也促使企业不断创新，推出更具吸引力的产品。

与此同时，XR技术在车机领域的应用也展现出了巨大的潜力。通过将虚拟现实和增强现实技术融入车载系统，汽车制造商能够为驾驶者提供更加直观和便捷的导航服务，提升行车安全性。此外，车载娱乐系统也可以通过XR技术为乘客提供丰富的互动体验，使长途旅行变得更加愉悦。

基于此，动点科技采访了星纪魅族 CMO 成力，和他探讨下目前的XR产品以及对行业的一些思考。

一、目前公司旗下XR产品

￮ 星纪魅族在VR/AR产品上与市场上其他品牌相比，有哪些独特的优势和特色？

星纪魅族 CMO 成力：StarV是星纪魅族旗下智能穿戴设备品类子品牌。StarV相较于其他的XR品牌的战略定位有所区别。星纪魅族秉承All in AI战略来发展各个产业线，自上而下，AI都是我们现今至未来发展的重点。无论是手机侧、XR侧还是汽车侧，AI都是我们贯彻始终的一个主题，这个可能是我们跟其他XR品牌最大的不同，我们不着眼于单一品类，智能穿戴设备可以说是我们AI能力的载体及落地展现形式，AI是我们星纪魅族以及StarV品牌的最大的特色及优势。

星纪魅族有「魅族+Star」两大品牌，手机+XR+智能汽车三大产业线，这三条产业线之间相互独立又互利共生。StarV核心关键优势在于我们让AI技术与智能眼镜硬件进行深度融合，让智能眼镜与手机、汽车无界互联，真正构建起一套系统，一个生态，用户可以利用这套系统实现沉浸式的人-车-生活无界生态体验。这种集合集团之力全盘布局也是xr行业内很多品牌难以实现和达成的。

￮ 在技术和设计上，星纪魅族如何确保其VR/AR产品的竞争力？

星纪魅族 CMO 成力：在StarV系列产品中，【AI技术深度融合】是我们的核心竞争力。我们将智能穿戴设备作为个人助手与 AI 结合的硬件载体，将前沿的AI技术优势融入到产品中，比如以StarV Air2智能眼镜为代表的，我们以智能眼镜作为终端形态搭载我们的AI能力，让StarV Air2替换掉我们日常的近视眼镜以及蓝牙耳机，通过眼镜的形态让AI以一种更简单、更轻巧的方式进入用户生活。

跨终端的互联互通，是我们的另一大竞争力优势。我们通过Flyme AIOS系统实现了不同设备间的无缝连接，如StarV Ring 2智能指环就能够与AR智能眼镜和手机实现无缝连接，提升了职场工作效率。我们的StarV View智能眼镜与支持DP接口的车机进行连接，让用户在车载空间内就能享受大屏娱乐的时光，这种跨终端的互联互通能力，为用户提供了更加便捷的智能体验。其次在设计上，我们秉承了星纪魅族一以贯之的美学基因，StarV产品将人体工学与极致美学贯通，打造出不仅功能强大同时颜值也好看的产品，这个也是我们的一大优势，毕竟眼镜也是时尚单品之一，如果不好看功能再强大消费者也不会买单。

￮ 星纪魅族如何收集和分析用户反馈，以不断优化VR/AR产品的体验？

星纪魅族 CMO 成力：基本的市场调研和用户反馈分析肯定是少不了的。我们关注用户的反馈，通过汇总分析用户的评价反馈、调查数据、问卷问答等来洞察用户群体的真实需求与偏好。其次我们日常运营过程中，也会关注用户在使用产品过程中的行为变化，通过收集用户反馈来分析并调整产品功能，使之更贴合用户的实际使用习惯。

二、未来趋势与手机领域的影响

￮ 星纪魅族如何看待VR/AR技术在个人消费品领域的未来发展趋势？

星纪魅族 CMO 成力：一个词描述那就是“大势所趋”。AI大潮已来， 而 AI 也越来越多融入到我们日常生活中，我们始终相信，XR 是继手机之后的另一个下一代的个人计算中心。而且AR 眼镜是距离人体感知系统最近的设备，当然智能指环也是，作为AI 功能的硬件载体，XR技术依托成熟的产品形态，将会为用户带来更加便捷、智能的生活体验。

￮ 在手机端的软硬件积累对VR/AR产品的开发和创新有何影响？

星纪魅族 CMO 成力：“首先就是技术基础和经验的积累。魅族从事手机研发有多年的经验，手机端单从硬件来说，无论是芯片、传感器、显示屏、高性能电池、音频等硬件集成方面积累了丰富的经验，为StarV系列产品的硬件开发夯实了基础，也为StarV智能化、便携性提供了可能。其次就是魅族手机有一套完善的供应链管理体系，这套体系经过多年的实践验证已经趋于完美，这也为StarV系列产品大规模生产以及成本控制提供了优秀的范本。

从软件上来说Flyme系统一直广受消费者认可，这个系统我们也没有抛弃，结合智能眼镜的产品形态我们研发出了一套针对AR眼镜的操作系统Flyme XR，为用户UI及UX设计方面带来了更加沉浸式的体验。还有就是我们刚刚提到的AI能力了，手机侧有很多优秀的AI功能，我们也应用在了StarV 眼镜中，比如手机侧的自然语言处理能力，机器人学习能力，在StarV Air2眼镜中也得到体现，比如对应的就是：外语翻译、AI闪念速记等等功能。”

星纪魅族通过将手机技术与VR/AR设备相结合，致力于提升整体用户体验。成力表示，首先，备受用户喜爱的Flyme系统在StarV眼镜中得到了应用。针对StarV系列产品，我们推出了Flyme XR操作系统，专注于为用户提供卓越的AR空间和交互体验。

这套操作系统不仅继承了Flyme系统的美学理念，还进一步增强了人机交互的便利性，带来了革命性的用户界面体验。例如，新发布的StarV View搭载了Flyme XR 2.0操作系统，备受好评的Smart Bar全局操作也在该系统中得以体现。这一设计不仅简化了用户的操作流程，还通过一键呼出功能，减少了界面切换带来的割裂感。

总体而言，Flyme XR系统是专为StarV系列产品量身定制的版本，带来了多项改进与创新，使用户在使用StarV眼镜时的沉浸感和交互体验得到了显著提升。

三、平台打造与软件体验

￮ 星纪魅族在AR/VR领域的应用平台建设方面有哪些具体的思考和布局？

星纪魅族 CMO 成力说道：“这是一个很好的问题，首先我们要来看怎么理解应用平台建设。就我个人的理解来说，应用平台建设是一个涉及技术开发、用户体验、生态系统、硬件支持以及商业模式等多个维度的综合体，很难一言以蔽之。应用平台建设服务于软件开发并以开发者为核心。这就要求品牌方为开发者创建一片沃土让开发者深耕，比如说：强有力的硬件支撑、可拓展的开发工具、丰富的API文档示例代码以及专业好上手的开发者指南，等等这些才得以构建一个健康的开发者生态系统，甚至还包括开发者社区的建设、开发者扶持激励政策等。目前，星纪魅族已经在致力于打造开发者平台，同时也在努力为应用平台建设夯实地基，在不久的将来会面向开发者开放接口，以包容开放的心态期待开发者的好内容。

四、智能汽车与VR/AR的结合

￮ 星纪魅族在车机领域的成就如何为VR/AR技术的应用提供支持？

星纪魅族 CMO 成力：星纪魅族在车机领域已深耕多年，底蕴深厚，其技术积累也为XR技术的应用提供了技术上的支持。无论是Flyme XR系统还是Flyme Auto车载系统都是基于Flyme AIOS系统来发展演变。通过这套系统星纪魅族已经实现了智能手机、智能眼镜、智能汽车等终端的全场景互联，所以车机系统和XR操作系统技术上是融会贯通的。此外，Flyme Auto车载系统也已经与多个汽车品牌车型成功适配，为消费者提供了优质的智能座舱体验，这些案例的成功也为XR设备与车机系统的深度融合奠定了基础。同时，我们在手车互联方面的技术渗透和积累，为未来XR技术在车载系统中的应用提供了新的可能性。总的来说，我们在车机领域的技术积累和开放合作战略，不仅推动了Flyme Auto车载系统的进步，同时也为StarV产品系列的发展提供了新的思路和方向。

￮ 星纪魅族如何看待VR/AR在智能车机体验上的未来趋势？

星纪魅族 CMO 成力：智能终端设备与智能座舱结合是汽车智能化发展的重要方向，我们希望能实现生态共享，无界互联。智能终端设备与智能座舱共享生态，实现手机、车机、眼镜之间的无缝连接和生态共享，为用户提供无界融合体验。比如，依托StarV 智能终端设备提供更沉浸的娱乐信息获取体验，如AI语音、AR导航、信息显示、电竞娱乐等功能，提升乘客的交互体验。同时，我们通过 XR 把个人和车空间紧密联合在一起。比如，手机在车上导航至最后一公里，到了停车场，我们希望导航自动从座舱流转到眼镜，接替座舱帮你完成最后一公里的导航，包括车上听的歌曲，下车以后也不要中断。在这些流转过程，XR 都是非常重要的一环。

￮ VR/AR技术是否能促进车联网技术的发展？星纪魅族对此有何具体的看法和计划？

星纪魅族 CMO 成力：XR技术肯定可以促进车联网技术的发展。这个是肯定的。首先我们也一直在持续探索将XR技术应用于辅助驾驶和车控领域，比如我们在不久的将来会以StarV Ring2智能指环来与智能汽车实现技术上的打通。用户将无需佩戴车钥匙，靠近车即可实现车门打开。其次，还推出了无界智行开放平台，这是一个更开放、更方便车企接入的平台，它允许车企根据自身需求灵活选择并接入模块化能力，以提升智能座舱的使用体验。这种开放合作的模式，不仅有助于车联网技术的发展，同时正如刚刚提到的，车机领域的技术和经验也能反哺XR产品的研发和创新中。

最后，谈到用户价值和未来愿景，成力表示，星纪魅族对未来VR/AR市场的愿景非常明确。希望通过StarV智能穿戴设备，让每个人都能体验到AI技术带来的变革。将持续推动技术创新，特别是在AI与硬件的融合上，致力于为用户提供前沿的AI体验，并希望成为消费者信赖的品牌和行业的创新引领者。在用户价值方面，始终坚持以用户为中心。虽然无法满足每位用户的需求，但相信产品能为用户创造价值。目标是通过创新改变人们的生活，让消费者感受到AI的便利。重视用户反馈，保持灵活性和适应性，以确保产品在每个阶段都能为用户带来实际的价值。

因此，XR技术的不断进步不仅为个人消费品市场带来了新的活力，也为汽车行业的创新提供了广阔的空间。随着技术的进一步成熟和应用场景的不断拓展，未来我们有理由相信，XR技术将在各个领域发挥更加重要的作用，推动行业的持续发展与变革。我们将继续保持观察。