雷鸟创新正式推出了其第三代口袋电视——雷鸟Air 3，以及雷鸟Air 2三周年冠军版，定价分别为1699元和1399元。这一价格的设定不仅将分体式AR眼镜的价格首次压入2000元以内，也为整个行业树立了新的价格标杆。

作为中国AR技术创新的代表，雷鸟创新在过去六个月内成功完成了超过5亿元的融资，并宣布了XR光学和整机两大总部的落地计划，为其技术研发和市场拓展提供了强有力的支持。公司一方面在不断探索AR眼镜的技术极限，另一方面则致力于让AR技术惠及更多用户，加速下一代消费电子的普及，推动产业生态的蓬勃发展。

雷鸟创新的新品不仅在技术上实现了突破，还在用户体验上进行了深度优化。通过对光学显示、音质效果和佩戴舒适度的持续改进，雷鸟Air 3和Air 2三周年冠军版展现了其在AR眼镜领域的领先地位。雷鸟创新希望通过这些努力，让更多用户能够体验到AR技术带来的全新生活方式，推动整个行业的快速发展。

1. 聚焦用户需求打造影音AR眼镜的新标杆

AR行业长期以来受到“伪需求”的困扰。在发布会上，雷鸟创新的创始人兼CEO李宏伟分享了一组用户调研数据，显示91%的分体式AR眼镜用户主要用于观影和游戏。这一数据揭示了用户的真实需求：大多数用户希望通过AR眼镜享受沉浸式的娱乐体验，而非复杂的多任务应用。然而，市场上许多AR公司却在用户使用的9%场景上投入了90%的研发精力，实际上偏离了用户的真实需求。

李宏伟指出，Air 3的定位非常明确，即摒弃其他伪需求场景，专注于用户的观影和游戏体验，力求打造影音AR眼镜的下一代天花板。他认为，当前的AR眼镜尚未成熟到可以完全取代手机的地步，距离真正成为主流智能终端还有一段距离。因此，雷鸟创新在光波导技术上不断突破，以实现更高的显示效果和更轻便的佩戴体验。如今，这一技术路线在行业中逐渐确立了标杆地位，Meta最新发布的AR眼镜Orion也选择了与雷鸟X3相似的技术路径。

对于采用BirdBath方案的分体式AR眼镜来说，当前最重要的是精准满足用户的实际需求。BirdBath的特性在于其出色的显示效果，用户购买此类产品的核心动力在于观影和游戏，因此产品设计应聚焦于提升这两大场景的体验。雷鸟Air 3的定位正是如此，这种专注不仅优化了用户体验，也有效降低了硬件和研发成本，使分体式AR眼镜的价格进一步贴近大众的可接受范围。

02 Air 3触及消费级AR眼镜技术巅峰

雷鸟Air 3的发布标志着消费级AR眼镜技术的重大进步。该产品搭载了全新的孔雀显示引擎、第五代Micro-OLED微型显示屏以及独特的双单元背靠背音频结构，在显示亮度、色彩表现、清晰度和音效等多个方面实现了显著提升。这款仅重76克的轻量级眼镜，成为了AR眼镜影音体验的新标杆，为用户带来了沉浸式的视听享受。

出色的画质是雷鸟创新的核心优势之一。Air 3采用了与TCL联合研发的全新孔雀显示引擎，率先在光路系统中实现了多层高精度AR镀膜，有效减少了杂光干扰，呈现出更为纯净的画面。此外，Air 3的Eyebox面积达到14mm*7mm，能够适配93%的瞳距人群，确保不同头型的用户都能享受到一致的清晰观影体验。

第五代Micro-OLED是雷鸟创新与视涯共同推出的产品。与前一代相比，第五代Micro-OLED在降低功耗的同时，显著提升了显示效果，并实现了硬件级的抗疲劳保护，为长时间观影提供了专业的护眼保障。雷鸟Air 3的色域覆盖达到145% sRGB，入眼亮度为650nits，对比度高达200000:1，使得高光和暗部细节更加丰富。

雷鸟创新与TCL还共同成立了光学实验室，专注于色彩精准度的专业校正。每台Air 3在出厂前都经过色彩校准，确保Delta E小于2，达到专业级的色彩精准度。同时，用户可以根据不同内容场景选择标准、电影和游戏三种画质模式，进一步提升观影体验。

在护眼技术方面，Air 3首次将高端手机的护眼科技引入AR眼镜，提供双重护眼保护。除了延续上一代的硬件防蓝光技术外，Air 3还支持3840Hz的PWM高频调光，有效缓解用眼疲劳，并获得南德TUV的防蓝光和抗疲劳双重认证。

在音质方面，Air 3搭载了独特的双单元背靠背音频结构，其声压级是行业平均水平的2.5倍，音质表现达到了新的高度，为用户带来了震撼的听觉体验。

03 打造年轻人的第一款AR眼镜

雷鸟创新作为全球AR眼镜领域的领军者，始终坚信AR眼镜的普及不仅依赖于技术的先进性，更在于行业能否提供高性价比和广泛适用的产品，让每个人都能轻松享受到AR带来的创新生活方式。通过自主研发核心部件和显示技术，以及与供应链伙伴的深度合作，雷鸟创新有效降低了AR眼镜的生产成本，推动了AR硬件生态的整体进步。

在发布会现场，雷鸟创新推出了雷鸟Air 2三周年冠军版，定价为1399元，特别针对年轻消费者，旨在为他们打开通往AR世界的大门。李宏伟表示，希望这款产品能够成为“年轻人的第一台AR眼镜”，让每个人都能随时随地享受AR带来的大屏视觉乐趣。通过这样的市场定位，雷鸟创新不仅为年轻用户提供了更具吸引力的选择，也为AR技术的广泛普及做出了更大的贡献。

基于这一理念，雷鸟Air 3将分体式AR眼镜的价格首次压入2000元以内，定价为1699元，为行业树立了新的价格标杆。李宏伟指出，Air 3的推出类似于电动车行业的Model 3，依托行业领导者的地位，通过技术迭代和产业链的协同，不断降低成本、提升品质，从而让更多消费者能够接受这一价格。

随着市场需求的增长和雷鸟创新对产业链的深度整合，Air 3作为标杆产品将推动整个AR行业进入更高效的生产和消费阶段，使AR眼镜的普及成为可能。这种普及化不仅是产品定价策略的体现，更是雷鸟创新对未来AR产业发展的深刻思考。