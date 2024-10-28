近日，比亚迪成立30周年感恩回馈大抽奖活动引发了不小的讨论，很多人都在羡慕比亚迪车主能参与如此福利满满的抽奖。据了解，比亚迪此次抽奖以回馈新老车主为核心，规模宏大，奖品丰厚，奖品共计60台新车，全都是比亚迪汽车的高端、豪华、个性化品牌的车型：30台仰望U8使用权、15台腾势Z9GT使用权和15台方程豹豹8使用权。比亚迪坚持要给就给最好的，从此次抽奖奖品，足以看出比亚迪对消费者的满满诚意。比亚迪的用户都在摩拳擦掌，希望能立刻参与抽奖。在这里，告诉大家一个好消息：比亚迪成立30周年感恩回馈大抽奖活动，于今日起正式开启报名。

比亚迪的现任车主要如何参与报名呢？首先，根据您的车型在对应品牌的App/小程序上进行账号注册。其次，进行车主认证，认证成功后才能在报名页面进行报名。最后，进入报名页面选择对应参与身份，完成抽奖报名信息的填写，即可报名成功。比亚迪的订单客户，又要如何参与报名呢？首先，根据您的车型在对应品牌的App/小程序上进行账号注册。其次，账号注册成功后，进入报名页面选择对应参与身份，完成抽奖报名信息的填写，即可报名成功。

现任车主及订单客户即日起即可开始报名。已交全款待提车的比亚迪车主，需要等11月1日线上报名系统上线后，根据您的车型在对应品牌的App/小程序上进行账号注册。其次，账号注册成功后，进入报名页面选择对应参与身份，完成抽奖报名信息的填写，即可报名成功。对于关于此次抽奖活动的详细规则，有很多网友非常关心，为了解答大家都疑惑，我们整理了一份比亚迪30周年大抽奖的详细参与规则，请大家查收。关于本次抽奖的详细规则也可在报名系统的规则页面中仔细阅读。