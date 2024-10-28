2024 年第三季度，中国智能手机销量同比增长 2.3%，有望实现五年来的首次年增长；

vivo 以 19.2% 的市场份额再夺第一，其次是华为 (16.4%) 和小米 (15.6%)；

手机品牌厂商推出了更多经济实惠的机型，并且在第四季度推出新的高端机型之前，对旧机型进行了降价；

新的 iPhone 系列约 70% 的销量来自 Pro 和 Pro Max 机型，表明苹果有更多机会获得收入增长。

根据Counterpoint Research发布的手机销量月度报告，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，连续四个季度实现同比正增。这也进一步确认了2024年市场回暖趋势，全年有望实现同比低个位数增长，提升了行业信心。

在第三季度，vivo以19.2%的市场份额位居首位。其多样化的产品组合和在各个价格段的畅销机型帮助vivo保持了领导地位。华为紧随其后，以16.4%的市场份额位列第二，小米以15.6%的份额位居第三。

华为在第三季度保持了强劲反弹态势，帮助该品牌在低基数上实现了30%的同比增长。Pura 70和Mate 60系列推动了华为的大部分销量，反映出其在中国高端市场的强大影响力。

小米的第三名崛起得益于其中高端的Redmi K系列和旗舰Mi系列的成功。在第三季度，小米向K70系列新增了K70 Ultra。这款机型充分展现了小米“高配低价”的战略。

各品牌在第三季度推出了更多经济实惠的机型以争夺市场份额。其中包括OPPO A3、vivo Y200 GT的新颜色版本和全新的vivo Y300 Pro。OEM厂商还对旧款机型进行了降价，为第四季度的新产品发布做准备。华为降低了Pura 70和Mate 60系列的价格，以迎接Mate 70系列的推出。荣耀计划在十月推出X60，旨在复制X50在预算市场的成功。

在折叠手机领域，荣耀在三季度推出了Magic V3和Magic Vs3，扩充了今年折叠产品线。荣耀在今年发布了其首款小折叠产品Magic V Flip。小米也推出了Mix Flip和Mix Fold 4。华为则以全球首款三折手机Mate XT引起关注，入门级定价约为2808美元（人民币19999元）。这一创新再次将折叠手机领域推至聚光灯下。

苹果的新iPhone 16系列于9月20日发布。截至10月8日，iPhone 16系列中超过70%的销量来自Pro和Pro Max型号，突显了消费者对更卓越显示、游戏和成像体验的偏好。这一趋势可能会为苹果带来更多的收入增长。

随着进入第四季度，中国智能手机品牌厂商迎来了旗舰机型的发布期。所有主要品牌都将在其旗舰产品的更新中采用最新的芯片，同时推出更新的中端机型以满足大众市场的需求。因此，第四季度的竞争预计将更加激烈。