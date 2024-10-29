苹果通过新闻稿宣布，将于 12 月发布 iOS 18.2、iPadOS 18.2 和 macOS Sequoia 15.2 正式版更新，这些系统上周已开始进行测试。

该更新将首次引入图像生成功能，包括 Genmoji、Image Playground 和 Image Wand，并集成 ChatGPT 到 Siri，以及提供更灵活的写作工具选项。对于 iPhone 16 用户，iOS 18.2 更新还将添加视觉智能功能，利用相机控制按键识别并提供有关物体和地点的更多信息。

iOS 18.2 还将使 Apple Intelligence 支持更多地区的英语，包括澳大利亚、加拿大、新西兰、南非、爱尔兰和英国。

目前，iOS 18.2 更新已提供给开发者测试，苹果可能会在某个时间点推出公共测试版，12 月发布正式版意味着苹果大约有一个半月的时间来测试新功能。

苹果的 .2 更新通常在 12 月同一时间段发布，因此如果苹果坚持这一惯例，iOS 18.2 正式版更新可能会在 12 月 9 日或 10 日推出。

在 iOS 18.2 之后，苹果将开始测试 iOS 18.3。该更新的正式版可能会在 1 月或 2 月的某个时间发布，随后是 4 月的 iOS 18.4。

从今天开始，在支持 Apple Intelligence 的设备上安装 iOS 18.1、iPadOS 18.1 或 macOS Sequoia 15.1 的用户可以试用写作工具、智能回复摘要和其他 Apple Intelligence 功能。但相关功能暂时与国内用户无缘。