戴姆勒卡车和沃尔沃集团正在认真考虑成立合资公司，开发软件定义汽车平台：双方目前已通过合同确定了合资公司的成立。如果得到当局的批准，合资公司预计将于 2025 年上半年启动。戴姆勒卡车和沃尔沃集团（与 Traton 一起）已经是Milence 卡车充电合资企业的联合合作伙伴。今年 5 月，两家公司还宣布了联合开发软件定义汽车平台和专用卡车操作系统的意图。两者都旨在为未来的软件定义商用车奠定基础。为此，双方希望在哥德堡建立上述 50:50 合资企业，旨在使其成为标准化硬件和软件的领先开发商。

两家卡车制造商的明确目标是制定卡车操作系统的行业标准，并向其他商用车制造商提供合资企业的产品。为此，合资企业将提供一个联合开发平台，客户可以在该平台上开发自己的软件应用程序。作为行业中的两大主要参与者，这两家卡车制造商旨在制定行业标准。两家公司强调，他们将继续在所有其他业务领域展开竞争。

除了正式确定合资公司的成立方向外，戴姆勒卡车和沃尔沃集团还在新公告中详细介绍了未来活动。合资公司将负责商用车集中式高性能控制单元的规格和采购，这些控制单元可以处理大量数据。新公司还将开发操作系统和编程工具，汽车制造商可以在其上开发自己的数字汽车功能。据两家公司称，这将在未来解耦软件和硬件开发周期，使客户能够通过无线方式“无线”购买和更新数字应用程序。

戴姆勒卡车首席执行官卡琳·拉德斯特罗姆 (Karin Rådström) 表示：“此次签约表明了我们共同致力于引领行业数字化转型。该合资企业的软件和硬件对于为我们的客户实现前所未有的安全性、舒适性和效率水平至关重要。”

沃尔沃集团总裁兼首席执行官马丁·伦德施泰特 (Martin Lundstedt) 补充道：“我们正在联手重新定义软件架构，开创卡车自我优化的新时代。我们共同消除复杂性，让我们的客户能够解锁更高水平的连接性、安全性和效率，并不断追求更高的性能。这是对现代世界挑战的革命性回应，我们很自豪能够制定行业标准。”