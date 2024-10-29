《投资越南》是一档聚焦越南科技创业进程的系列专栏。在这里，我们将通过那些正在推动越南成为全球科技中心的企业家、创新者和思想领袖的视野，深入探讨越南充满活力且快速发展的科创生态景象。

近年来，越南科技生态取得了显著发展，并以此不断吸引全球投资者的关注。

体现在具体方面，仅在去年期间，越南初创企业的总投资规模就已达到5.29亿美元。同时，截至当前，越南独角兽俱乐部已经迎来了VNG、MoMo、VNLife、Sky Mavis、Axie Infinity、VNPay、Tiki以及VNG Cloud八位成员。这在巩固了越南位于东南亚科技生态中的地位的同时，也让外界日益向这片新兴区域投向更多目光。

新加坡风投机构求索创投 （Quest Ventures）驻越南高级分析师Linh Ha在接受TNGlobal采访时表示，越南人口众多、经济增长迅速且政府稳定，是该公司将其视为关键市场的主要原因。

她指出，越南有9740万人口——其中37%居住在城市地区，这为其提供了庞大消费群体。此外，越南也拥有相对有利的人口结构——当地劳动力年轻且熟练，这对于寻求扩张的公司来说是一笔巨大的财富。

从经济角度来看，当前，越南是东南亚地区经济增长最快的国家之一。尽管全球经济放缓，过去的两年内（22年和23年），越南GDP增速依然达到了8%和5.05%。并且Linh也补充道，越南拥有相对稳定的营商环境，这让投资者和企业对在当地的长期规划充满信心。

她进一步补充道，越南的外国直接投资（FDI）也在变多——仅在22年的承诺投资超过277亿美元，“这体现出了出国际社会对越南市场的强烈信心···而这些也都是越南之所以能够吸引到我们这样的非本土的区域投资机构的主要因素···”

在行业表现方面，Linh认为，电商仍是当地的一大主要驱动力——预计该行业的年增长率将达到29%，是该地区增长最快的行业之一。不过她也表示，Quest Ventures在越南也注意到了一些其他的高潜力行业，如智能制造、跨境电商、人工智能、SaaS等。此外，“（越南）政府也从国家战略角度上强调了绿色经济对当地未来发展的重要性，从而顺应全球数字化转型和自动化潮流的趋势。”

不过，尽管取得了以上进展，Linh表示，某种层面上来看，越南的科技生态系统也仍旧是“聚焦国内”，其部分原因是，“在进入区域或全球市场之前，早期阶段初创企业往往优先考虑的是本地市场的渗透。”

她向记者指出，“到2025年，越南数字经济预计将占该国GDP的20%，使之成为东南亚增长最快的国家。这表明，虽然越南的基础仍然是本地的，但存在着向区域扩张的巨大潜力和可能···市场格局正在演变，我们期待看到更多的越南初创企业在未来几年中走出越南国门。”

在本次访谈中，Linh分享了她对越南科技生态的一些观察，并就如何改善这一生态提出了相关建议。以下为本次访谈内容：

如何看待越南科技生态的现状？有观点认为，越南的科技生态仍处于相对封闭的状态，越南的科技初创企业仍更多地在国内运营，并没有真正向外部扩张。您对此有何看法？

近年来，越南的科技生态系统取得了重大进展。2023年，越南初创企业所获得的投资总额达5.29亿美元。

同时，截至2024年，越南共有八家独角兽企业，使其成为东南亚发展最快的科技生态之一。这些独角兽企业包括 VNG、MoMo、VNLife、Sky Mavis、Axie Infinity、VNPay、Tiki、VNG Cloud等知名企业。

尽管出现了一些成功迹象，但在某种程度上，仍可以说这个生态是以越南国内为主——部分原因在于，考虑到越南数字消费市场的快速增长，处于早期阶段的初创企业在进军其他地区或全球市场之前，会优先考虑本地市场的渗透情况。

到2025年，越南的数字经济预计将占当地GDP的20%，以此成为东南亚增长最快的国家。于此，不难发现，虽然越南的基础仍在于本地，但这里也有很大的潜力和可能性向外部区域扩展。未来几年，期待看到更多的越南初创企业走出国门。

从VC的角度来看，您认为越南的机遇会在哪里？有哪些您看好的热门行业？又有哪个/些行业需要更多的颠覆或创新？

对求索创投来说，我们认为越南是一个关键市场，这其中有一系列因素——其中最为主要的三个是：人口众多、经济增长迅速、政府稳定。

越南有9740万人口，其中37%生活在城市地区，这为越南提供了一个庞大的消费群体。此外，越南的人口结构也相当有利：当地劳动力年轻且熟练，这对于寻求扩张的公司来说是一笔巨大的财富。

在经济层面，越南是该地区增长最快的国家之一，即使在全球经济放缓的情况下，越南在22年和23年的GDP增长率也分别达到了8%和5.05%。此外，在政治上，越南拥有稳定的经商环境，这让投资者和企业对长期规划充满信心。

此外，越南所获得的FDI也有所增加，仅 22年的承诺投资额就超过了277亿美元。这表明国际社会对越南市场充满信心。当然，要考虑的因素还有很多，但这些也都是越南之所以能够吸引到求索创投这样的非本土的区域投资机构的主要体现。

至于高增长行业，在越南，电商仍然是当地的主要驱动力。预计该行业的年增长率将达到29%，是该地区增长最快的行业之一。其他高潜力行业会包括智能制造、跨境电商、人工智能和SaaS解决方案···

你们会重点关注哪些特定领域？为什么？

求索创投是一家不局限于某个行业的风险投资机构。我们会密切关注新兴趋势，并致力于在有增长潜力的行业中率先支持最有前途的初创企业选手。

越南的科技生态如何才能更有活力？在你看来，该生态系统有哪些优势？

除了上面提到的推动越南科技生态发展的宏观因素外，另一点优势会在于政府对促进当地科创生态发展的坚定承诺和战略支持。

越南政府一直在加大对初创企业的支持力度，希望把越南打造成东南亚领先的科创中心。其中一项重要举措便是“844项目”（创新型初创企业生态支持国家计划）。该项目于2016年启动，计划在2025年前把预算拨款提升至超8800万美元，旨在通过提供资金和非资金支持、建立健全的法律框架，促进本地创新并吸引全球投资。

此外，每年，越南还会举办各种地方和全国性的初创企业赛事活动，如越南科技节（Techfest Vietnam）和越南初创企业基金会（Startup Vietnam Foundation）。这些活动不仅可以提供奖金，还能够将初创企业与投资者、加速器和全球网络联系起来。

胡志明市、河内和岘港等城市也都有各自的专属创新活动或计划。例如，在河内，越南创新挑战赛（VIC）是越南计划投资部和国家创新中心（NIC）组织的一项主打活动，旨在在2030年培育500家先锋企业，并将越南打造成为全球科创投资沃土。同时，该活动也致力于发掘和支持半导体和人工智能等关键领域的突破性解决方案，使河内成为先进技术创新的领导者。

而把目光转向岘港，岘港“第328号决议拨款”也计划在2025年前将该市建成国家创新中心。同时，岘港还建立了科技园区和孵化器，从而为高科技初创企业提供针对支持。

不过，尽管有了这些坚实的基础，对于在越南筹集资金的初创企业来说，法规不明确却也会是另一个难点所在。现阶段，在当地设立风投基金或者促进资本流动方面，越南的法律框架相对匮乏。而这种监管上的不确定性往往促使本地初创企业到法律环境更透明、对投资者更友好的新加坡驻足。

然而，通过在越南海外建立实体，这些初创企业也可以简化融资流程，接触到更广泛的全球投资者，从而大大提高其获得资本的能力。

对初创企业/企业家、本地和外国投资者、企业和政府机构有什么建议？

在任何国家做生意都需要人脉。在越南，能否拥有人脉更是如此。他们就像一位本地向导，能够帮你驾驭复杂市场并快速抓住机遇。找到一位“超级人脉”或值得信赖的当地合作伙伴显然会有着重大益处，他们甚至可以帮你打开一扇此前你并不知悉的大门。

了解如何与政府合作是另一个重点。如果你没有正确的认知，越南的监管环境可能会很难驾驭。如果你的团队中有一位了解当地动态、会说当地“语言”（无论是字面意思还是深层意义）、知道如何与政府官员打交道的人，那么一切都会变得不同。

因此，对于希望进军越南市场的初创企业来说，我们的建议是优先深入了解目标市场。不要只是简单翻译你的内容，而是要真正投入精力去了解当地的文化、消费者行为和独特痛点，然后定制你的产品或服务以满足这些特定需求。

这将帮助你与当地客户建立信任，让你的产品与众不同。在我看来，超本地化是企业脱颖而出和蓬勃发展的关键所在。

在求索创投，我们正在通过旗下的Vietnam Global Innovation项目（该项目与新加坡企业发展局和新加坡经济发展局合作）传递这样的见解，帮助新加坡初创企业进入越南市场。

求索创投如何发现和支持越南的新兴科技人才？

我们通过与政府、企业、高等教育机构、风险资本提供方、以及初创企业这五大支柱密切合作，采取全面的生态系统建设方法。我们的参与范围包括支持创业中心和参与全国范围内的学生活动。

我们的非营利机构“Social Impact Catalyst”致力于在整个东盟倡导社会影响倡议、培育社会驱动型项目、催生想要为当地社区带来积极变化的青年领袖。我们在富布赖特大学有设立了一个“旗舰分部”，在促进这些倡议方面发挥着重要作用。

我们的另一个主打项目是“ Venture Capital Accelerated”（VC加速计划）。这是一门快速课程，能够为有抱负的企业家和投资者打下坚实的风险投资基础。

我们与当地合作伙伴合作，为包括学生、企业家、投资者、以及企业高级管理人员在内的各方利益相关者提供这些培训。目前，在全球范围内，已有超500名学员接受了培训。

在与越南初创企业合作时，你们遇到的主要挑战是什么？

胡志明市和河内是越南两大创业和创新中心，而越南第三大城市岘港也正在奋起直追。因此，我们与岘港等新兴中心城市的地方政府、高校和创业中心建立了合作关系，帮助缩小这些地区之间的差距。

我们还看到，新一代的创始人带着国际教育和经验回到越南，为当地市场带来了新的视角和创新方法，这很令人振奋。

然而，在战略和业务领导力方面，越南的初创企业中仍存在着一定差距。领导者不仅要见识卓越，还要具备将初创企业从1扩展到100的能力和远见。

虽然许多创始人都有能力让自己的企业从0到1，但能够有效驾驭复杂成长阶段、在区域或全球范围内打造出有竞争力的公司的经验丰富人才仍然短缺。我们的教育计划和生态建设活动有助于解决这些问题，从而在越南培养下一代人才铺平道路。

求索创投的早期基金部署情况如何？

我们已经投资了100多家公司，足迹遍布东南亚和中亚的150多个城市。我们的基金（如Super Angel Fund）表现优于同类基金。

关于求索创投（Quest Ventures）

求索创投（Quest Ventures）是亚洲顶级的风险投资公司。在新加坡主权财富基金的支持下，求索创投的投资者包括主权财富基金、机构投资者、家族办公室以及亚洲知名的高级管理人员和企业家。

自2011年开始，求索创投就专注于遍及整个亚洲的全方位“数字商务”策略，同时也是以下领域的最大的早期投资方之一：人工智能、电子商务和交易市场、娱乐、金融、食品、保险、物流、多媒体、房地产、体育运动和伊斯兰数字经济。投资的项目包括行业巨头 99.co、Carousell、Carro、Glife、Hepmil、Oddle、Shopback、VulcanPost、Xfers 和 Yummy Corporation。