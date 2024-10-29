第九十届巴黎车展圆满结束，吸引了来自法国及其他国家的48家汽车制造商参展，展示了多款电动汽车和未来概念车型。众多中国车企携新款智能电动汽车亮相，赢得了欧洲汽车制造商、经销商、合作伙伴和消费者的广泛认可。

巴黎车展自1898年创办以来，成为全球历史最悠久的车展之一，也是五大国际车展之一。本届车展中，比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、赛力斯、广汽集团、东风风行、红旗、创维等多家中国企业参展，创下了参展中国企业数量的新高。这一现象表明，中国汽车制造商对欧洲市场的重视程度不断加深，积极加大了在该市场的拓展力度，带来了个性化和高科技的电动汽车产品，进一步巩固了其在全球电动汽车市场的地位。

比亚迪

比亚迪在巴黎车展上展示了 Sealion 7，并确认将在欧洲上市。这款采用轿跑车式车顶线条的 SUV 已在中国上市，是比亚迪在欧洲推出的第八款车型。与众所周知的中国版车型一样，Sealion 7 是比亚迪首款基于 e-Platform 3.0 Evo 的车型——这是当前 e-Platform 3.0 的增强版。因此，与比亚迪 Seal 相比，该平台得到了进一步改进——例如，配备了 12 合 1 电驱动系统，而之前的 3.0 架构只有 8 合 1 系统。不过，比亚迪仍未公布欧洲首发车型的具体数据。配备两个电机的全轮驱动版本应该能够在 4.5 秒内加速到 100 公里/小时，最高时速为 215 公里/小时。不过，确切的输出或扭矩尚未确定，只提到了“多种配置”。不过，没有关于驱动型号的详细信息。和所有电动汽车一样，比亚迪也在 Sealion 7 上使用其专有的刀片电池，即横跨整个电池组宽度的超大 LFP 电池。

零跑

全新 B10 C-SUV 在巴黎首次亮相，得益于汽车行业的独特合作伙伴关系，它已准备好在欧洲主要细分市场中展开竞争。这款备受期待的车型是零跑汽车 B 系列的首款车型，标志着该品牌在欧洲发展的重要里程碑，因为它为更广泛的公众提供了最先进的技术。B10 搭载创新的 LEAP 3.5 架构，引入了专为新一代全球消费者量身定制的尖端智能技术，这些消费者正在寻找更互联、更可持续、更大胆的新能源汽车 (NEV)。更多新款 B 系列汽车将于 2025 年推出。C10 SUV 是 Leapmotor 为全球市场打造的首款符合国际设计和安全标准的产品。事实上，对于想要“迈向”电动汽车领域并需要真正的家庭用车的客户来说，C10 是完美的选择。在巴黎车展上与 B10 一同亮相的还有 C16，其设计旨在提供宽敞的车舱空间（2+2+2 座椅配置，最多可容纳 6 名乘客），满足家庭的需求。C16 采用高压 800V 碳化硅 (SiC) 平台，可显著提高整车效率，并支持高达 180kW 的充电功率，使电池在短短 15 分钟内即可从 30% 充电至 80%。C16 长度为 4915 毫米，轴距为 2825 毫米，可为所有乘客提供充足的空间，并且后备箱空间大，当第三排折叠时，后备箱可扩展至 1022 升。

小鹏

此次车展上，小鹏汽车将展示其最新成果，包括面向欧洲市场的新一代智能车载操作系统天机XOS 5.4。这一创新展示了小鹏汽车将自适应、人工智能驾驶体验引入欧洲道路的路线图。此外，小鹏汽车还将展示其下一代智能座舱，具有先进的个性化显示定制选项和频繁的OTA更新。

发布会上，小鹏汽车也发布了针对欧洲地区的全新目标，认为欧洲是小鹏汽车长期承诺的核心。未来将带来更多新车型和改款，并将不断完善售后网络与售后服务质量。2025年，小鹏汽车的目标是进军全球超过60个国家和地区，并且成为中国中高端新能源品牌海外第一。未来十年，小鹏汽车将加速扩大全球“鹏友圈”，目标海外销量占到总销量的一半。

赛力斯

在第90届巴黎国际汽车展览会上，赛力斯旗下问界品牌以“智慧重塑豪华”为核心主题，向全球观众展示了其行业前沿的产品和技术实力。据赛力斯相关人士透露，问界品牌的车队——“问界山河·智驾欧洲行”，历经38天，跨越12个国家，行驶约1.5万公里，最终抵达巴黎，参与了此次车展。赛力斯研发人员介绍，基于魔方平台，赛力斯的超级增程技术热效率可达45%，油电转换效率达到3.65kWh/L，即1L油可发电3.65度。该技术实现了城市用电、跨城用油的全场景覆盖，为用户带来领先的能源效率，真正做到“一倍性能，一半油耗”，动力水平媲美传统燃油车3.0T。赛力斯展现了问界车型搭载的ADAS智能驾驶辅助系统、智能泊车系统、远程泊车功能。

广汽集团

自2018年首秀巴黎车展以来，经过6年的沉淀与发展，广汽集团带着经过中国以及全球范围内各个市场充分验证的高品质、高科技产品，再次登上这一国际汽车盛会的舞台，全球战略车型第二代AION V重磅发布，传祺ES9、传祺E9 PHEV、昊铂HT、昊铂SSR等明星车型惊艳登场；广汽集团欧洲市场计划正式发布，为欧洲消费者呈现未来出行愿景，开启品牌在欧洲市场的全新发展篇章。在本届巴黎车展上，广汽首款全球战略车型第二代AION V于欧洲市场惊艳发布，为用户带来别具一格的科技美学体验，吸引了各界的高度关注。本次巴黎车展，广汽集团正式发布“欧洲市场计划”：从市场拓展、绿色出行、服务网络到文化融合，并积极探讨未来在欧洲建立技术中心，以长期主义、合作共赢的理念，构建立体化的本地生态，致力于将广汽打造成为欧洲业界可信赖的伙伴，以及欧洲消费者可信赖的品牌。

东风风行

东风风行旗下星海新能源序列首款轿车星海S7在车展上正式开启海外上市。星海S7的外观设计采用“水绘千川”理念，将运动时尚展现得淋漓尽致。瀑布式前灯、由208颗灯珠构成的流光飞舞尾灯等设计，体现了东方美学。多处犀利流畅的线条降低了风阻，使其风阻系数达到0.191Cd的全球最低水平，带来更经济高效的驾驶体验。

在续航、能耗、智能科技和安全性能等方面，星海S7也展现出强大实力。它的续航里程高达555km，百公里电耗仅11.9kWh/100km，刷新电耗记录；智能语音交互系统可连续对话120秒，精准捕捉驾驶者需求；L2+级智能驾驶辅助系统拥有17项主动安全配置，能实时精准捕捉路况变化，提供全方位安全防护。

此次进军巴黎车展，东风风行收获大量国际粉丝，推动了在欧洲市场的经销网络招商，完善了网络布局。目前，东风风行在中东、非洲及东南亚地区已有4家KD工厂量产，另有4家正在建设，预计2025年将拥有超10家KD工厂，“一体两翼”海外发展战略全面落实。

红旗

巴黎车展上，红旗EH7/红旗EHS7正式亮相并在欧洲市场开启预售，预售价为4.9999万欧元（约合人民币38.68万）/5.3999万欧元（约合人民币41.77万）。红旗EH7是红旗FMEs平台架构的第一辆新能源轿车，目前已在国内完成上市，目前共有10款在售车型，售价区间为22.98-30.98万元；红旗EHS7定位纯电动中大型SUV，此前在2024北京车展正式亮相。动力上，红旗EHS7可选单电机两驱和双电机四驱。

创维

创维汽车携四款新能源车型惊艳亮相，全球首发两款全新力作——新能源A级cross概念车型SKYWORTH Q和大型多功能纯电VAN车型创维鸿途（HONGTU），展现了新能源汽车领域的最新研发成果和前瞻设计理念。创维汽车将立足自主研发的 BE、CE、AE 三大新能源平台，计划推出 7 款车型系列，共计 14 余款全新的产品，来满足全球不同国家和地区消费者的差异化购车需求。其中基于AE平台推出的SKYWORTH Q（概念车），是一款专为年轻族群设计的跨界车型，巧妙融合了运动美学、尖端科技与环保理念。其外观采用空气动力学优化设计，前导风空气帘与尾翼导流有效降低风阻，碎碳材质包围不仅彰显动感，更体现了环保精神。车身线条流畅，黄金分割比例融合东西方审美，独特自行车脱钩设计增添实用性。内饰则主打科技感与年轻化，配备小冰箱及座椅后背平板屏幕等实用功能，让驾乘体验更加舒适便捷。此外，创维鸿途（HONGTU）作为一款专为全球客户所打造的VAN车型，外观采用“引力星阵”设计理念，前脸与内饰均彰显科技未来感与宇宙神秘空间感。提供无与伦比的内部空间，让旅途更加舒适。配备大屏娱乐系统、车机互联、语音控制及手机APP等功能，让驾乘更加便捷、智能。拥有货运和客运两款车型，能够提供乘用车级驾驶感受，享受纯电驱动的便捷与高效，展现非凡性能与独特魅力。

总结：

进入欧洲市场对中国车企而言，既充满机遇，也面临诸多挑战。机遇方面，欧洲正迅速推进电动化转型，政策支持和消费者对环保的关注为中国车企提供了广阔的发展空间。随着欧盟对碳排放的严格限制和对可再生能源的推广，电动汽车的市场需求不断上升，这为中国车企的电动车型提供了良好的市场契机。此外，欧洲市场对高科技和智能化产品的需求日益增加，尤其是在自动驾驶、车联网和智能互联等领域，这为中国车企的创新能力提供了良好的展示平台。中国在电池技术、智能制造和软件开发等方面的优势，使得其产品在技术层面具备一定的竞争力。

然而，挑战同样不容忽视。欧洲市场竞争异常激烈，本土品牌在技术、品牌认知和售后服务等方面占据一定优势。许多欧洲消费者对本土品牌有着深厚的信任感和忠诚度，这使得新进入者面临较高的市场进入壁垒。同时，严格的法规和标准也对中国车企提出了更高的要求，包括安全标准、环保法规和消费者保护等。为了在这一市场立足，中国车企需要不断提升产品质量，增强品牌影响力，并积极适应当地市场需求。

此外，建立有效的售后服务体系和本地化生产能力也是成功的关键。通过与当地企业合作，进行技术交流和资源共享，中国车企可以更好地理解和满足欧洲消费者的需求。尽管中国产品在某些领域具备竞争力，但要在欧洲市场立足，仍需踏实努力，注重细节，持续创新，才能在这一市场中开创一片天地。只有通过不断的学习和适应，中国车企才能在激烈的竞争中脱颖而出，实现可持续发展。