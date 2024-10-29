“小鹏P7+三电技术沟通会”在广州成功举办。小鹏汽车动力总成中心负责人顾捷先生出席了此次会议，向媒体介绍了小鹏P7+在纯电能耗管理方面的优势。他强调，小鹏汽车始终认为，能耗水平是检验续航能力的唯一标准。

小鹏汽车在能耗管理技术领域的持续创新，使其有望成为国内最出色的车企，为全球用户提供更优质的纯电智能出行体验。小鹏P7+作为最新车型，在能耗管理方面达到了新的高度，实现了每度电能跑10公里，每公里电费仅需4分钱，展现出行业领先水平。

在沟通会上，小顾捷先生强调，小鹏汽车始终关注市场用户对“纯电汽车续航里程”的诉求，拒绝使用“堆电池”这一行业常见的低技术手段。他坚信“系统化解决能耗难题才是正确突破口”，目标是做到每一度电都精打细算，为用户带来更高效、更智能、更省钱的能耗体验。

小鹏P7+能做到能耗管理称王，得益于四大能耗管理准则：领先的车身设计及制造工艺、高效的三电管理策略、自研的X-HP 3.0智能热管理系统以及精准的驾驶控制。这四大准则共同发力，使小鹏P7+实现了136.5公里的续航提升。

小鹏P7+基于全球领先的16000吨超级压铸设备打造，打破了全球最大量产压铸规模记录，车身减少2000个焊点，集成零件167个，实现30kg的减重，带来8公里的续航提升。此外，车身经过20处风阻优化，最终实现Cd 0.206的同级领先风阻系数，带来23.3公里的续航提升。

在动力系统方面，小鹏P7+搭载了AI智能配电功能，低压能耗降低17%；全系标配的800V超级电驱系统，电机损耗减少17%；全新SiC功率模块效率高达99.5%；全新SoC电池解析技术让电能释放更加高效。这些技术的结合，使得小鹏P7+获得33.6公里的续航提升。

小鹏P7+还搭载了自研的X-HP3.0智能热管理系统，针对五大场景进行了全面优化，带来45公里的续航提升。通过智能识别场景功能，进一步降低能耗，并在不同温度场景下实现智能补偿和主动循环保温。

此外，小鹏P7+首次将能耗管理覆盖到人驾和智驾的精准控制，采用高效动力标定与精准动能回收，降低20%的动能损耗。作为首次搭载AI鹰眼视觉智驾方案的车型，小鹏P7+通过系统架构进化，实现总系统功耗领先同行15%。

在充电基础设施方面，小鹏汽车也在不断完善自营充电站，目前已超过1620座，覆盖城市超420座，目标到2026年实现自营站超1万座。小鹏汽车的充电网络也在持续加强，与近9万合作场站互联互通，满足用户的充电需求。

通过不懈努力和技术创新，小鹏汽车不仅代表了中国智驾技术的顶尖实力，也在能耗管理技术领域树立了标杆。