索尼互动娱乐（SIE）总裁吉姆·瑞安（Jim Ryan）今日宣布，索尼旗下工作室 Firewalk Studios 正式关闭。该工作室曾负责开发英雄射击游戏《星鸣特攻》（Concord），但游戏在今年 8 月发售后表现不佳，最终导致了工作室的关闭。Firewalk Studios 于 2023 年被索尼收购。

《星鸣特攻》是一款 5v5 多人在线射击游戏，于今年 8 月登陆 PC 和 PlayStation 5 平台。然而，游戏在发售后销量惨淡，玩家也快速流失。根据 Steam 的数据，游戏发售一周后，同时在线玩家数已经跌至 100 以下。此外，有报道称游戏在所有平台上的总销量仅为 2.5 万份左右。

索尼于 9 月 3 日关闭了《星鸣特攻》服务器，并为购买了游戏的玩家提供了退款。随后，游戏创意总监瑞安·埃利斯（Ryan Ellis）离职。

索尼互动娱乐 CEO 赫尔曼·赫尔斯特（Hermen Hulst）在声明中表示：“《星鸣特攻》的某些方面非常出色，但其他方面并没有吸引到足够的玩家。因此，我们决定下线游戏。在过去几个月里，我们探索了所有可能的选项。经过深思熟虑，我们决定永久关闭游戏并关闭工作室。我要感谢 Firewalk 的所有成员，感谢他们的精湛工艺、创造精神和奉献精神。”

赫尔斯特还表示，索尼和 Firewalk 工作室未能达到在竞争激烈的 PvP 射击游戏市场取得成功所需的标准，“我们将从《星鸣特攻》中吸取教训，继续推进我们的实时服务能力，以实现该领域未来的增长。”

除了 Firewalk Studios，索尼还关闭了其移动游戏开发工作室 Neon Koi。该工作室曾被命名为 Savage Game Studios，于 2022 年加入索尼的 PlayStation Studios 大家庭，负责开发一款动作游戏，该项目也已被取消。