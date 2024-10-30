动点出海获悉，越南D2C男装品牌Coolmate近日宣布，已经获得了一笔600万美元规模的B轮融资。

据了解，这笔融资由Vertex Ventures Southeast Asia & India领投。根据声明，Coolmate将会把新资金用于其国际扩张、产品创新、以及全渠道零售业务建设。

Coolmate成立于2019年，是一家专注于男装的在线时尚品牌，产品覆盖男性上衣、男裤、男士内衣、男士运动服、男士配饰等一系列领域。据介绍，除了产品均由本土生产，作为Coolmate的主打特点之一，该品牌还支持最多达60天的产品无条件退货策略（即便这些服饰已被使用）。

在市场表现方面，根据官网信息，仅在20年期间，Coolmate就实现了3.5倍的增长。并且Coolmate也表示，品牌已经连续几年在各大线上市场中保持电商销售领先地位。

值得一提的是，22年时，Coolmate曾获得了一笔230万美元的A轮融资（A轮融资总规模达到430万美元）。据悉，这笔融资由金沙江创投（GSR Ventures）和Do Ventures提供。于此，这笔针对Coolmate的投资也成为了金沙江创投在越南的首笔投资。

朱啸虎在当时表示（暂译），“Coolmate联合创始人兼首席执行官Nhu Pham和Coolmate团队通过技术改变传统零售业，并把质优价廉的产品带给消费者，这给我们留下了深刻印象。”

目前，有数据指出，得益于有利的宏观经济条件和消费者行为的转变，越南国内服装行业的价值预计将达到64亿美元。