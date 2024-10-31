概念车通常狂野、俏皮，甚至有点疯狂。但与此同时，很少有概念车能达到凯迪拉克OpenSpace 房车的奢华程度。两年前，通用汽车设计部门首次向我们展示了一些模糊的细节，现在他们决定是时候揭开这个概念车的数字面纱了。那么，让我们深入了解一下 OpenSpace 到底是什么，通用汽车为何可能将其重新带回聚光灯下，以及它可能暗示着豪华移动出行的未来。

OpenSpace 最初被预告为凯迪拉克四大自动驾驶概念车中最大的一款，其他三款概念车分别是未来派的 InnerSpace 轿跑车、单座PersonalSpace 飞行汽车和六座 SocialSpace 面包车。

凯迪拉克设想将 OpenSpace 实现 5 级自动驾驶，这意味着理论上它可以从 A 点行驶到 B 点，无需驾驶员输入或注意。那么一旦它到达目的地，情况会如何呢？这就是事情变得有趣的地方，它承诺将带来非同寻常的体验。

“一旦静止，车辆就会扩大其中央生活空间，并可以进入屋顶平台，让乘客享受凯迪拉克独家度假村合作提供的无与伦比的景色和体验，”该汽车制造商表示。这似乎是不可避免的未来，尽管距离还很遥远。一旦车辆能够可靠地自动驾驶，买家为什么不想要一辆像这样的超豪华房车呢？

除了将乘客送达目的地之外，这款休闲电动车的设计还巧妙地融入了周围环境。凯迪拉克为其设计了“反光外观，柔化了车辆轮廓，让目的地的风景与车内空间无缝融合”。毫无疑问，这样的车辆在某些地方可能会显得格格不入。周到地帮助它融入环境是一种不错的选择。

值得注意的是，目前 OpenSpace 还只是一系列概念图。5 级自动驾驶距离在日常量产车辆中实现还有数年甚至数十年的时间。将它集成到这样一款体型庞大、功能豪华的汽车中，感觉更像是在设计一座自动驾驶小房子，而不是汽车。虽然这种方法可能不会让传统汽车爱好者感到兴奋，但当完全自动驾驶汽车最终问世时，这将是一种非常豪华的出行方式。