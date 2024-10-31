字节跳动旗下 AI 智能助理豆包，作为一款比较全能的 AI 助理，能帮你搜索信息、答疑解惑、分析总结、辅助创作，还能在一定程度上满足你在情感等方面的需求。那么豆包 App 真的如官方所说，可以胜任上述使用场景吗，好奇的话就继续看我们的试用报告吧。

用户界面

豆包的使用界面清爽简单，几乎没有上手门槛。输入框上方有 AI 应用快捷卡片，包括拍照答疑、图片生成、音乐生成等，点击可快速开启对应功能。

App 用快捷卡片选单来替代自行输入文字中的多项要求的繁琐步骤，方便快捷，这一点要给个好评。

豆包支持语音输入，而针对众多智能体，你还可以选择多种多样的语音来体验 AI 的内容反馈流程，除了各种男声女声、角色，它还支持各地方言。

AI 搜索

经过短期测试，豆包的 AI 搜索速度快、准确性强，在给出答复后会在最下方给出你可能需要进一步查询了解的问题。在询问截图中的第三个问题时，豆包在文字之外还给出了相关的多个抖音短视频作为参考，可以满足用户的更多求知欲。

拍照答疑、网页阅读

使用豆包拍照识别并解答高中物理题，AI 首先识别题目，再分析题干，最后进行逐项分析，体验非常好。

我们让豆包阅读并总结网页内容《1998 巴菲特在佛罗里达大学商学院的演讲》，结果如图。AI 总结得比较全面，它能胜任阅读冗长内容的工作。

AI 图片生成

图片生成环节有许多模板可选，可以调整比例并添加特征词。我们尝试让豆包生成简笔画和赛博风格图片，结果总体令人满意。顺带一提，在豆包上生成 AI 图片一次性生成 4 张，且无需消耗任何代币，这一点优于我们尝试过的其他 AI 工具。

AI 写作

豆包的 AI 写作涵盖众多领域，包括作文、宣传文案、论文、小说、PPT 大纲、总结汇报、小红书朋友圈文案、会议纪要等，写作风格、长度等要求可自行设定。

我们尝试让豆包写宣传文案和 PPT 大纲，它完成的都还不错。

AI 音乐生成

豆包会提供音乐生成模板，你也可以选择流行、摇滚、民谣、国风等大风格进行创作。选定风格后，可设定氛围和人声；歌词可以让 AI 自行生成，也可以添加描述。音乐生成后支持在线分享或以视频形式转存至本地，视频形式类似音乐串流应用的带歌词播放界面。

点击生成的音乐卡片可放大至全屏播放，并支持修改封面、歌名。整个过程非常简单快速，操作也很友好。

另外，你还可以利用“来电音乐”快捷卡片让 AI 推荐几首歌，歌曲来自字节跳动的汽水音乐平台。

智能体

豆包 AI 提供“打电话”功能，你可以通过语音进行英语陪练、模拟面试，或者玩成语接龙，再或者把它当作心情树洞来使用。

豆包 App 提供很多 AI 智能体，包括学习工作助手类、生活情感趣味类以及情感类，具体有学习助手、图片生成、MBTI 性格测试、姓名测试、成语接龙、塔罗占卜、星座运势等，亦可选择林黛玉、孙悟空、蜘蛛侠等小说、影视作品中的 AI 数字人对话谈心。此外你还能创建自己想要的智能体，用以快速达成某些目的。

总结

豆包 App 是一款功能强大、潜力无限的 AI 智能助理，它在很多方面都展现出了强大能力。它不仅能帮助我们提高工作效率，还能为我们的生活带来许多便利。相信豆包的未来发展会给我们带来更多惊喜。

总体来说，豆包是一款非常值得推荐的 AI 应用。但请记住，AI 提供的内容仅供参考，毕竟它们目前还做不到万无一失。