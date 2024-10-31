目前，英国正在进行一项新项目，使用新的、成本更低的技术试行车辆到电网(V2G) 电动汽车工作场所充电。

V2VNY 项目正在探索使用 AC（交流电）V2G 充电器减少碳排放和降低能源成本的有效性，对于工作场所和家庭中的车辆到电网充电而言，这种充电器比 DC（直流电）更具成本效益。

目前，V2VNY 试验已安装完成，首批充电器已投入使用，该试验旨在为车队所有者、企业和电动汽车驾驶员展示一种商业上可行的节省成本的方法，并为英国减少高峰时段的电网负荷。

车辆到电网充电意味着电动汽车可以从电网获取电力，也可以将电力送回电网。如果在电价低的时候给电动汽车充电，然后在电价高的高峰时段将电力送回电网，车队/建筑业主可以节省电力成本。V2VNY 项目还在试验将电动汽车的电能发送到建筑物和其他车辆，作为V2X（车到万物）的一部分。

到目前为止，V2G 仅可在采用 CHAdeMO（直流或高功率）充电技术的电动汽车上实现，例如日产 LEAF就采用了这种技术。现在几乎所有最新电动汽车都使用 CCS（直流）充电技术，而不是 CHAdeMO；现有的标准确保 CCS 技术到 2025 年可与 V2G 配合使用。

然而，V2VNY 试验使用的是交流双向充电技术，而非直流充电技术，创新的充电器可与电网同步。交流解决方案在低功率下效率更高，因此更适合在工作场所或家庭环境中使用 V2G，同时也意味着充电器成本更低。

许多行业专家认为，V2G 是一种重要的方式，可以储存可再生能源产生的能源，然后在高峰时段将其回馈给电网，有助于减少英国对化石燃料的依赖，并加速实现净零排放。目前，英国道路上有超过一百万辆电动汽车，而且这个数字每月都在增长，从而提供了越来越多的移动电池存储单元。

V2VNY 试验参与者可获得免费的 V2G EV 充电器，可在项目结束后保留​​；他们的车队需要配备具有 AC V2X 技术的兼容电动汽车。

V2VNY 项目由 Hangar 19 牵头，与 CrowdCharge 和 DriveElectric 合作。CrowdCharge 已在家庭中运行 V2G 超过三年，取得了显著成果。其他项目合作伙伴包括 Electric Corby、牛津郡议会、Grid Beyond 和 JLR。JLR 为试验提供了原型电动汽车。V2VNY 第二阶段项目是 V2X 创新计划的一部分，由能源安全与净零排放部 (DESNZ) 资助，由 Innovate UK 实施。V2X 创新计划是高达 6500 万英镑的灵活性创新计划的一部分，该计划由 10 亿英镑的净零排放创新投资组合资助。