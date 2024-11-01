博世工程部门推出了一种新开发的高性能电气化解决方案，适用于电压高达 800 伏的电气系统，进一步扩展了电力驱动在船舶应用中的潜在用途，同时提高了系统效率。

新型电动机 SMG 230 专为 400 至 800 伏的系统电压而设计。在理想的电压和温度范围内，它可提供高达 200 千瓦的连续功率输出和约 250 牛顿米的扭矩。

得益于 800 伏技术，功率密度也得到了显著提升。SMG 230 比重量相同的同类 400 伏机器多输出 80 千瓦功率，在性能相同的情况下，尺寸更紧凑，重量更轻。

采用碳化硅半导体的逆变器也设计用于高达 800 伏的电压，其特点是效率高达 99% 以上。功率模块中的碳化硅半导体可实现更快的开关操作，这意味着以热量形式损失的能量显著减少。

博世为船舶驱动电气化提供的全套设备包括电子控制单元、逆变器、电动机和适用于 400 伏和 800 伏应用的变速器。这为造船厂和系统集成商在根据各自要求调整电气化策略时提供了最大的灵活性，并使他们能够快速轻松地将相关组件集成到船舶中。

系统组件基于现代汽车技术，兼具高坚固性和极高的可靠性。博世凭借其用于船舶驱动电气化的全套套件，为持续减少温室气体和噪音排放做出了重要贡献。

博世工程公司非公路和海事解决方案负责人 Philip Kurek 表示：“凭借配备碳化硅功率模块的最新一代电动机和逆变器，我们提供了一个完整的系统，不仅可以让休闲船，还可以让大型帆船和工作船以高效、安静且非常强大的电力驱动方式运行。 ”