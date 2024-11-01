索尼互动娱乐平台业务集团首席执行官 Hideaki Nishino 在接受《综艺》杂志访谈时透露，索尼其实很早就开始研发 PS5 Pro 机型，据称在 PS5 标准版发布前就已开始开发。PS5 在 2020 年 11 月 19 日发布。
Hideaki Nishino 表示，索尼在 PS4 / Pro 机型中得到了经验，他声称 PS4 Pro 机型约占 PS4 总销量的 20％，且“现代世界技术进步快，手机电脑每年都在更新”，因此索尼最终决定直接开发 PS5 Pro 机型。
最终，索尼在今年 9 月 10 日发布了 PS5 Pro，美版售 699 美元，如果玩家需要游玩实体游戏，则需要单独购买光驱。
索尼声称 PS5 Pro 是为深度游戏玩家和游戏创作者而打造的设备，这是一款“能提供更高画质、更流畅帧率（60FPS）的游戏主机”，主要引入了下列关键性能特性：
- 硬件改进：PS5 Pro 配备的 GPU 计算单元比当前 PS5 多 67 %，内存速度提升 28%。整体性能提升高达 45%，游戏渲染速度更快，体验更流畅。
- 光追改进：该机拥有增强的光线追踪技术，使游戏中的光线反射和折射效果更加出众。与现有 PS5 相比，光线投射速度提升了两到三倍。
- AI 超分：索尼该机搭载“PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR）”AI 超分辨率技术，有点类似英伟达 DLSS 或者 AMD 的 FSR，可增强图像清晰度，为画面添加更多细节。