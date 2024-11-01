索尼互动娱乐平台业务集团首席执行官 Hideaki Nishino 在接受《综艺》杂志访谈时透露，索尼其实很早就开始研发 PS5 Pro 机型，据称在 PS5 标准版发布前就已开始开发。PS5 在 2020 年 11 月 19 日发布。

Hideaki Nishino 表示，索尼在 PS4 / Pro 机型中得到了经验，他声称 PS4 Pro 机型约占 PS4 总销量的 20％，且“现代世界技术进步快，手机电脑每年都在更新”，因此索尼最终决定直接开发 PS5 Pro 机型。

最终，索尼在今年 9 月 10 日发布了 PS5 Pro，美版售 699 美元，如果玩家需要游玩实体游戏，则需要单独购买光驱。

索尼声称 PS5 Pro 是为深度游戏玩家和游戏创作者而打造的设备，这是一款“能提供更高画质、更流畅帧率（60FPS）的游戏主机”，主要引入了下列关键性能特性：