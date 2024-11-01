雷军曾表示要亲自带队，愿意压上自己一生的战绩和荣誉，做人生中最后一次的创业。小米电动车大有一种“不成功，便成仁”的感觉。当然，光有一款小米 SU7 显然是不够的。我们知道竞争激烈的电动车市场，不仅仅是需要一款单一车型。而另一方面，如何让小米这个品牌摆脱仅仅是手机的既有认知，也需要一些产品上的突破。小米仍然以智能手机和家电而非汽车而闻名，今年 3 月，它推出了热门车型 SU7，进入中国拥挤的电动汽车市场。在2024年度演讲中，雷军曾表示，小米汽车要通过15年到20年的努力，成为全球前五的车厂。雷军的发言强调了小米在电动车市场的雄心，尤其是推出小米SU7 Ultra这款高性能电动车。

小米SU7 Ultra原型车上创造新纪录

小米的原型高性能 SU7 在德国纽伯格林赛道创下了单圈时间记录。SU7 Ultra 仅用 6 分 46.874 秒就跑完了这条艰苦的赛道，成为这条著名赛道上最快的四门汽车。

自 1927 年以来，长达 20.9 公里的纽伯格林赛道一直是汽车的终极测试场地。小米高管雷军昨天在中国社交媒体平台微博上宣布了这一消息，就在 SU7 Ultra 完成赛道测试后不久。雷军用中文写道：

“作为汽车行业的新人，小米用第一款汽车接受纽伯格林挑战，表现出了极大的决心和勇气。”相比之下，保时捷 Taycan在纽博格林北环赛道的当前记录为 7 分 07 秒 55，而Rimac Nevera 的记录为 7 分 05 秒 298。

但由于这是原型车，因此单圈时间不会作为官方记录。小米计划于2025年某个时间在同一赛道测试其 SU7 Ultra的量产版。尽管如此，最近在纽伯格林赛道的这个表现为小米拥有世界上最快的汽车的说法增添了相当的营销噱头。

小米SU7 Ultra量产版定价直指高端品牌

小米SU7 Ultra量产版被定位为“科技轿车”，既能在城市道路上行驶，也能在赛道上驰骋，成为一台“能合法上路的四门赛车”。这款车不仅在性能上追求极致，零百加速仅需1.98秒，最高时速可达350公里每小时，展现出其强大的动力系统和技术实力。具体来说，小米SU7 Ultra量产版采用了小米超级三电机系统和自研的超级电机V8S，最高转速可达27200rpm，最大马力可达1548PS。这些技术配置使得小米SU7 Ultra在赛道上也能表现出色，满足高性能驾驶的需求。

此外，电池性能也是这款车的一大亮点。小米SU7 Ultra量产版搭载了宁德时代麒麟Ⅱ高功率电池包，峰值电压达到897V，最大充电倍率达到5.2C，10%到80%电量充电时间仅需11分钟。这一电池表现不仅提升了车辆的续航能力，也解决了高速驾驶时的耗电问题。去年年底，小米首款电动车型SU7 推出了一款普通版，有 295 马力和 664 马力两种版本。该车提供的最大电池容量为 101 千瓦时，不过小米表示计划提供更大的电池选项。这些电池的容量约为 132 千瓦时和 150 千瓦时，其中一款可能也适用于 SU7 Ultra。

此外，顶级制动系统可在 30.8 米的距离内实现 100 公里/小时制动直至完全停止。小米 SU7 Ultra 还配备了赛道调校的底盘系统，可提供出色的控制和更高的操控门槛。这使其成为一款出厂即可上路的四门汽车。

为了匹配其巅峰性能和底盘系统，小米SU7 Ultra提供了全新的视觉和听觉体验以及专为赛道设计的专属应用程序。

中控屏、仪表盘、HUD UI升级，采用座舱专属设计，运动氛围更浓。小米SU7至尊版提供Ultra Electric、Ultra Sonic、Ultra Pulse三种全新电动运动音效模式，并配备40W外置扬声器，音效投射效果更出色。

小米 SU7 Ultra 预售价为 814,900 元人民币（约 105,500 欧元或 114,200 美元）。预售价81.49万元的定价策略显示出小米希望在高端市场占有一席之地。通过推出这样一款高性能电动车，小米不仅可以提升品牌形象，还能吸引更多对电动车有需求的消费者，从而逐步摆脱“仅仅是手机”的既有认知。未来，小米在电动车领域的进一步布局和产品扩展将是值得关注的焦点。

性能上没有妥协提供跑车驾驶感受

作为保时捷 Taycan Turbo GT竞争对手，小米设计注重极致性能和增强的驾驶体验，并升级了豪华配置。SU7 Ultra 在小米 SU7 Max 的基础上增加了空气动力学套件，尺寸更大，车身更长、更低，姿态更具攻击性。尺寸为长 5115 毫米、宽 1970 毫米、高 1465 毫米，轴距为 3000 毫米。

前部，SU7至尊版采用大型前分流器和导流板搭配“U型”导流片，有效提升前部下压力；进气格栅尺寸加大，散热面积提升10%；后部采用主动式后扩散器，具有两档自适应设置，平衡风阻和下压力，确保平顺行驶中的低能耗；增加固定式碳纤维尾翼，翼展1560mm，弦长240mm，高速下压力明显。得益于先进的气动设计，小米SU7至尊版最大下压力可达285kg，媲美超跑级别表现。

小米 SU7 Ultra 内饰提供跑车感、升级的座椅和方向盘设计。它采用新的运动座椅，增强了主动侧垫支撑，提供更快的响应速度和更宽的支撑面积，以便在激烈驾驶时获得更好的身体稳定性。方向盘采用新的赛车风格平顶和平底设计，采用升级的碳纤维制成，并包裹在 Alcantara 超细纤维面料中，以确保牢固抓握。12 点钟位置的黄色中心标记有助于在高速操纵时控制方向。搭配黄色安全带和方向盘上的红色 Boost 按钮，小米 SU7 Ultra 内饰充满了赛车精神。

小米SU7至尊版的三电机系统实现了两台V8s电机和一台V6s电机，这是小米自研V8s超级电机首次应用于量产车，V8s电机最高转速可达27200转，是目前量产车中最高、功率最大的主驱动电机。小米电动车致力于研发创新，在电机和电力控制单元方面拥有242项专利。这款电动车将拥有同级车中最大的刹车盘，由符合专业赛车标准的碳陶瓷制成。它还将配备 Bilstein EVO T1 轮胎，综合功率为 548 马力，超过布加迪 Chiron。小米SU7 Ultra与特斯拉 Model S Plaid 相当，表明了其在性能而非成本方面与更成熟的汽车制造商竞争的意图。

雷军借SU7 Ultra打开小米汽车的想象力

小米在电动车领域的布局显然是认真的，尤其是雷军推出的小米SU7 Ultra，这款车不仅仅是一款电动车，更是小米品牌向外界展示其技术实力和创新能力的重要标志。在竞争激烈的中国市场乃至全球，想要打破品牌的固有认知，最有效的方式就是让产品站上速度的巅峰。速度不仅是性能的象征，更是品牌形象的提升和传播的最佳载体。

小米SU7 Ultra以其卓越的性能和设计，迅速吸引了消费者的目光。其零百加速仅需1.98秒，最高时速可达350公里每小时，这样的参数不仅让人惊叹，更让小米在电动车市场中脱颖而出。雷军深知，速度的巅峰不仅能引发消费者的关注，还能在社交媒体上引发广泛的讨论和传播，从而提升品牌的知名度和影响力。正如人们常说的，一个雷军的影响力可以顶十个广告公司，但最终，拥有一款好的产品才是立足之本。

小米SU7 Ultra的成功不仅在于其强大的动力系统和高性能电池，更在于它所传递的品牌故事。雷军通过这款车向外界传达了小米在科技创新和电动车领域的决心与实力。这不仅是小米从手机品牌向综合科技公司的转型，更是其在全球电动车市场中争夺一席之地的战略布局。

未来，小米在电动车领域的想象力将不断扩展。雷军的愿景不仅仅是制造一款电动车，而是希望通过SU7 Ultra开启一个全新的电动车时代，让小米成为消费者心目中科技与速度的代名词。通过不断创新和突破，小米有望在电动车市场中树立起自己的品牌标杆，吸引更多消费者的关注与认可。

总结：机遇和挑战依然在等着雷军

尽管小米在高端市场中拥有良好的开端，但未来仍面临诸多挑战。在中国市场，小米将与众多本土电动车制造商展开激烈竞争。这些竞争对手不仅在技术上不断创新，还在品牌认知和市场份额上形成了强大的压力。小米需要不断提升产品的差异化和用户体验，以在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。

在海外市场，小米同样面临着传统超跑厂商的围堵。这些品牌在高性能电动车领域拥有深厚的技术积累和品牌忠诚度，给小米带来了不小的挑战。为了在国际市场上立足，小米需要在技术创新、品牌传播和市场策略上进行全面布局，以赢得消费者的信任和认可。

总的来说，小米通过SU7 Ultra进入高端市场，既是一个机遇，也是一个挑战。成功的关键在于如何在激烈的市场竞争中保持创新，提升品牌影响力，并有效应对来自本土和国际市场的多重压力。只有这样，小米才能在电动车领域实现可持续发展，真正成为全球消费者心目中的领先品牌。