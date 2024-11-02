当前，虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术正处于快速发展阶段、各大科技巨头都在积极布局这一前沿领域、希望抢占市场先机。这场激烈的市场竞争、不仅有传统巨头如索尼、微软等参与、就连中国新兴企业也纷纷加入其中。

中国科技公司、近年来相继推出了自己的VR/AR硬件产品。这些新势力正在与老牌企业展开激烈角逐、为这个市场注入了新的活力和竞争动力。随着产品技术的不断进步和价格的下降、VR/AR正在逐步走向大众市场、未来发展前景广阔。

不过、VR/AR技术目前仍存在一些瓶颈、如降低成本、提高使用体验等、才能真正实现大规模应用。各公司正在加大研发投入、争夺更多市场份额、行业洗牌也在持续。从产业发展的角度来看、未来这一领域的格局如何演变、仍需进一步观察分析。

META：Quest 3S采用与Quest 3同级的Snapdragon XR2 Gen 2处理器，足以运行《Asgard’s Wrath 2》、《Red Matter》等3A级虚拟游戏；搭配手势、摇杆，也能轻松在虚拟画面运行多款App，流畅度不打折。在屏幕表现方面，Quest 3S虽然不支持4K画质，却拥有比前代Quest 2提高4.5倍的分辨率与色彩，搭配Meta新增的空间音讯，在虚拟世界观影、追剧，皆能带来更逼真的环绕音效。新品配置专用透气护垫，当使用者进行健身或玩高强度游戏时，也能保持脸部清爽舒适。Quest 3S头显保留了Quest 3的大部分核心功能，如混合现实（MR）功能、电容式触摸以及通过场景识别技术实现自动空间识别和身体追踪。这些功能使得Quest 3S头显能够在虚拟现实（VR）和增强现实（AR）之间无缝切换，提供多模态交互体验，满足用户在多种应用场景下的需求。

PICO：作为新一代MR一体机，PICO 4 Ultra在人机交互、生态互联等方面取得前所未有的新突破，用户不仅可以在拟真的物理环境下与虚拟内容进行交互，还可以在不同设备随意切换，实现丝滑、顺畅的无缝连接。在交互界面，PICO 4 Ultra支持多窗口操作的全景屏工作台，用户可在全景无界的虚拟空间中，同时扩展3个桌面，自由调节应用窗口大小与布局，实现多任务处理、多场景娱乐的顺畅操作。PICO 4 Ultra支持空间视频拍摄，还可加上丰富的3D空间特效、美颜算法和配乐库剪辑空间视频，并一键分享至抖音。

Valve Index：这是一款备受推崇的虚拟现实（VR）头显，以其卓越的性能和用户体验而闻名。其主要特色包括高刷新率和出色的视觉效果，支持高达144Hz的刷新率，使得画面更加流畅，极大地减少了运动模糊和延迟，提升了沉浸感。此外，Valve Index 配备了高分辨率的显示屏，提供清晰的图像和广阔的视场角，让用户在虚拟世界中获得更广泛的视野。在追踪技术方面，Valve Index 采用外部基站进行精准的空间追踪，能够实现高精度的定位和运动捕捉，适合高要求的VR游戏体验。其控制器设计也颇具创新，Valve Index 控制器（又称“Knuckles”控制器）支持手部追踪，用户可以通过自然的手势与虚拟环境进行互动，增强了交互的真实感。此外，Valve Index 还与SteamVR生态系统无缝兼容，用户可以访问大量的VR游戏和应用，享受丰富的内容选择。

Sony：在配置方面，PSVR2采用了OLED显示屏，支持4K HDR，屏幕刷新率为90/120Hz，视场角为110度。同时，PSVR2配备了新一代的菲涅尔透镜，支持近视焦距调节。从画质上来看，相比上一代，PSVR2有明显提升等。 然而，除了应用程序外，用户还需要另外购买售价高达60美元的转接器才能在PC上使用PSVR 2。

HTC：Focus Vision 是一款类似 Meta Quest 3 的一体式独立头部设备，包括基于视觉控制的眼部追踪、2248p 的每眼像素、自动 IPD 调整和 120 度视野，并且配备了与 Quest 3 相同的高通骁龙 XR2 处理器、12GB 内存和 128GB 储存空间。屏幕刷新率为 90 赫兹，通过 DP 线连接 PC 使用时可以达到 120 赫兹。此外，该设备使用了 4 个集成跟踪摄像头和 2 个16MP 透视摄像头，以及一个红外系统，帮助头显自己进行环境跟踪定位和接近感应，因此用户无需安装额外的头显跟踪模块。

大鹏：大朋E4是一款主流价位的PC VR头显，搭载近4K LCD屏，FOV 116°，刷新率72Hz-120Hz，头显部分仅285g。

相比于上一代最明显升级是改用4目Inside-Out定位，定位效果比此前的激光方案更好。此外，E4对SteamVR兼容性好，可模拟多种VR手柄模式，无需定位基站就能玩7000多款SteamVR游戏。

苹果：硬件配置上，Vision Pro 采用了两块总像素为 2300 万像素、单眼分辨率达到 4K 级别的 Micro OLED 屏幕，搭载自研 M2 芯片和全新 R1 协处理器，国行版本所运行的是 visionOS 1.2，并提供最高 16GB+1TB 的存储组合，此外其配备了 12 个摄像头、5 个距离传感器，以及 6 个麦克风。值得一提的是，Vision Pro 可实现增强现实与全虚拟环境的切换，并且国内部分主流应用也已完成适配。

华为：分离了电池和计算单元之后，华为VR Glass是当前市面上最为轻薄的VR头显设备之一，厚度只有传统VR设备的1/3，重量也只有188g，就算长时间戴着也不会觉得很累。华为VR Glass的2个目镜都可以自由调节近视屈光，支持0-700度调节。单眼分辨率是1600*1600、双眼能达到3200*1600。至于刷新率，VR GIass连接手机的时候是70Hz，连接电脑的时候可以达到90Hz。华为VR Glass采用了墨镜样式的设计，重量只有188g，就算长时间戴着也不会觉得很累。VR Glass上插着视觉模组，它的装量仅有22克， 通过红外光学追踪手势动作，可以做到毫米级精准定位。

雷鸟：Air 2的外观看起来就像是一架墨镜，整机轻至76g，比上一代足足轻了11g。雷鸟Air 2搭载了Sony全新一代0.55MicroOLED屏幕，通过OLED技术与图像传感器背板技术的融合，形成了兼具高清晰度、高对比度、广色域及高速响应性的高画质特色，带来6米距离等效201英寸高清巨幕。像素密度PPD高达49，支持60/120Hz两档刷新率。雷鸟Air 2还支持业内特有的自定义屏幕色彩功能，让每个用户都能自己最想要的色彩效果。雷鸟通过Air2Gamma2.2色准校正，画面色彩浓而不艳，不同色彩之间的过渡也足够平滑，能准确的呈现出色彩丰富的游戏里面每一处色块的细微差别。为了进一步提高佩戴的舒适性，雷鸟全新升级FaceComfort飞适2.0舒适佩戴系统，提供左右镜腿各三档调节、空气胶囊鼻托三档调节，共计9方位调节，能够适配更多不同脸型的人群，带来更舒适的佩戴体验。

魅族：StarV View 是一款搭载 Micro-OLED+Birdbath 光学方案的 XR 智能眼镜。产品采用 Flyme XR 2.0 空间操作系统，拥有 188 英寸沉浸式巨幕，支持 0-600 度近视调节，重量 74g，入眼最高亮度为 700 尼特，对比度 100000:1，刷新率为 120Hz。 StarV View 搭载的 Flyme XR 2.0 系统带来了优秀的空间投屏、AR 空间体验。View UI 团队联合 Flyme 团队，倾力打造了专属的 Flyme XR 2.0 交互系统，不仅注重美学思考，更注重人机交互的便利性，所见即所得，为用户提供了革命性的 UI 体验。「StarV Air2」全面融入了 AI 能力，基于 AR+AI，带来让「让翻译更简单」、「让记录更简单」、「让会议更简单」、「让出行更简单」等应用场景。

Meta公开了新的混合现实(MR)智能眼镜试制品”Orion” Meta CEO马克扎克伯格(Mark Zuckerberg)宣布,ORIAN将成为智能手机之后的计算设备。Orian实现了此前市场对智能眼镜要求的大部分主要配置。 通过在眼镜玻璃上投影仪投射3D图像,实现了增强现实(AR)功能。 实现了可以日常穿戴的小尺寸和重量,不需要另外的有线电源供应。 扎克伯格CEO解释说,Orian提供了迄今为止智能眼镜中最大的70度视角。马克扎克伯格表示,”神经接口(Neural Interface)”将成为Orion的核心接口。 ORIAN的肌电图(EMG)腕带包括基本可穿戴设备。 肌电图手腕带与语音、视线、手部追踪相结合,即使不抬起胳膊,也可以进行划痕、点击、滚动。

总的来说，VR/AR市场正处于一个快速发展的阶段，技术的进步和应用场景的不断扩展使得这一领域充满了活力与潜力。随着越来越多的中国企业的加入，这一市场不仅迎来了新的竞争动力，也为行业的创新与发展注入了新的活力。这些企业凭借其强大的研发能力和市场敏锐度，正在推动VR/AR技术的不断进步，探索更为丰富的应用场景，从而满足消费者日益增长的需求。

在这样的背景下，我们有理由期待未来会出现一系列令人振奋的创新突破。这些突破可能会体现在技术层面，例如更高效的硬件、更智能的软件，以及更为沉浸的用户体验。同时，市场格局也可能发生显著变化，新的商业模式和生态系统将不断涌现，推动行业向前发展。

随着竞争的加剧，各大企业将更加注重用户体验和产品质量，力求在激烈的市场中脱颖而出。我们拭目以待，期待未来VR/AR市场能够带来更多的惊喜与变革，推动整个行业向更高的水平迈进。