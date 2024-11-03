科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.10.28-2024.11.03）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

相较于新加坡、印尼、马来西亚这三大东南亚热门科创地区，越南显得会相对低调一些。不过，近年来，外界却也在逐渐把目光投向这片新兴市场。

正如本周的系列访谈文章《投资越南》中所述，23年期间，越南初创企业的总投资规模达到5.29亿美元——其中，23年下半年的交易价值较上年同期相比增长了34%。相应的，就外部环境而言，在过去的一年中，全球风投资金较上年呈现出了35%的降幅，降至3450亿美元。

作为取得这一表现的原因，求索创投驻越南高级分析师Linh Ha认为，越南的众多人口、快速发展的经济水平以及相对稳定的营商环境促使了越来越多像求索创投这样的非本土风投机构对该地区愈发“充满信心。”

体现在具体方面，基于9740万的庞大人口规模以及当地不断加速的数字化进程，根据预测，25年期间，越南数字经济的总GMV规模预计将从23年的300亿美元增长至430亿美元，实现20%的复合年增长率。而再作为这一趋势的体现，Linh表示，仅在22年，越南所获得的外国直接投资承诺超过277亿美元，“这体现出了出国际社会对越南市场的强烈信心···”

今年，越南在全球初创企业指数中的排名上升了2位，达到全球第56位（亚太第12位、东南亚第5位）。随着当地越来越多的年轻人口和不断壮大的中产阶级群体对数字服务需求的进一步提升（如Linh在访谈中预测，到2025年，越南数字经济预计将占该国GDP的20%），展望未来，不难预见，越南科技创业生态也将承载起更多的期待。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

印尼禁售iPhone 16，称苹果未履行投资承诺：10月28日消息，印尼政府日前宣布禁止在该国销售iPhone 16，称苹果公司未履行在印尼国内的投资承诺。印尼工业部早些时候表示，苹果承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾（约合1.09亿美元），但实际兑现金额仅为1.48万亿印尼盾。

马来西亚首款国产电动汽车宝腾e.MAS 7现已开放预订：据介绍，e.MAS 7定位为C级SUV，是首款采用全球模块化架构（GMA）平台的车型，其长宽高以及轴距分别为4615mm、1901mm、1670mm和2750mm。据悉，宝腾e.MAS 7有两个续航版本：49.2 kWh电池版的WLTP里程为345公里，60.22 kWh电池版的WLTP里程则为410公里。

越南电动车商VinFast将获阿联酋驾驶公司牵头财团投资：10月29日消息，越南电动车制造商VinFast在声明中表示，同阿联酋驾驶公司（Emirates Driving）签署谅解备忘录，后者将领导财团投资VinFast。阿联酋驾驶还将为VinFast提供驾驶培训和道路安全方面的专业知识，并开发电动车生态系统。

调研称近九成东南亚消费者会使用AI做出购买决策：Lazada 在近日发布的一份白皮书中指出，88% 的东南亚消费者会使用人工智能（AI）做出购买决策，并且有 83% 的消费者愿意为人工智能增强的购物体验付费。

Lazada 在一份声明中表示，东南亚近三分之二的受访者（63%）认为人工智能被广泛应用于网络购物。同时，超过一半的受访者认为人工智能聊天机器人（63%）、翻译（53%）和视觉产品搜索（52%）是电商服务中公认的关键人工智能功能。

标普：未来几年，EV制造商将向南亚及东南亚地区投资200亿美元：据标普近期预估，未来几年内，电动汽车（EV）制造商将向南亚及东南亚（SSEA）地区投资200亿美元，以建设电动汽车生产基地。

标普称，由于会涉及到跨境支出方面的执行风险或者长期政策变化等方面的不确定性因素，在SSEA地区发展电动汽车产业会存在着一定的较高成本。不过，这一策略也会在一定程度上带来信用（评级）上的积极影响，并且对中国EV制造商来说更是如此。

提供5000万新元支持，新加坡两所高校启动初创企业孵化计划：据悉，新加坡副总理兼国家研究基金会（NRF）主席王瑞杰周二宣布了国家毕业生研究创新计划（National GRIP）。据介绍，该项目由NRF、新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学合作开展，将于25年1月启动，并承诺在五年内提供5000万新元的资金和实物支持。

根据声明，该计划将是一个综合性的孵化器计划，旨在弥合科学研究与市场应用之间的差距。它将通过结构化的计划框架，帮助初创团队完善其初步想法、验证市场需求并设计稳健的商业模式，从而为其提供支持。

通过行业领袖的个性化指导和专家网络，National GRIP的目标是到2028年培训多达300个创业团队，并在2030年培育超150个衍生企业。

新加坡金融管理局成立GFTN，迎接金融科技下一阶段的发展：新加坡金融管理局（MAS）本周宣布，已经成立了“全球金融与科技网络”（GFTN），以进一步巩固新加坡作为全球金融科技中心的地位、增强全球连通性、促进金融服务领域具有影响力的创新。

据介绍，新加坡金融科技发展的第一阶段将由实验以及推动利用金融领域技术和创新的关键举措推动。MAS在一份声明中表示，这些举措包括开发监管沙盒框架、建立跨境支付联系、试行数字资产和代币、以及推动人工智能的采用。

投融资

母婴数据平台Supermom获得1800万新元融资：Supermom成立于2013年，最初为一家聚焦于线下活动的母婴平台，并主要集中在新加坡地区展开活动。在2019年时，Supermom希望把业务覆盖至整个东南亚地区，于此，该公司也将发展重点转移到了线上的数字营销。目前，Supermom平台上已经集合了针对母婴群体的产品种草/测评、育儿经验分享、产品购买、推广返利等一系列的服务。

曾获金沙江创投越南首投，D2C男装品牌Coolmate又融资600万美元：Coolmate成立于2019年，是一家专注于男装的在线时尚品牌，产品覆盖男性上衣、男裤、男士内衣、男士运动服、男士配饰等一系列领域。据介绍，除了产品均由本土生产，作为Coolmate的主打特点之一，该品牌还支持最多达60天的产品无条件退货策略（即便这些服饰已被使用）。

访谈

投资越南｜求索创投：期待看到更多越南初创企业走出国门：近年来，越南科技生态取得了显著发展，并以此不断吸引全球投资者的关注。

体现在具体方面，仅在去年期间，越南初创企业的总投资规模就已达到5.29亿美元。同时，截至当前，越南独角兽俱乐部已经迎来了VNG、MoMo、VNLife、Sky Mavis、Axie Infinity、VNPay、Tiki以及VNG Cloud八位成员。这在巩固了越南位于东南亚科技生态中的地位的同时，也让外界日益向这片新兴区域投向更多目光。

AppsFlyer王玮：从局势万变到重返增长，移动营销如何继续拥抱变化： 在AI热潮的加持下，对移动营销领域来说，变化成为了一种更为明显的趋势。

在日前举办的第17版《广告平台综合表现报告》媒体沟通会上，营销衡量与体验管理平台AppsFlyer大中华区总经理王玮表示，过去的一年中，AI技术的兴起对行业和社会产生了巨大冲击，使之成为移动营销领域继“苹果隐私新政”和市场环境变动之下的又一个不可忽视的影响因素。

活动

线下活动预告｜《出海时刻》系列再启航：看深圳AI企业如何出海乘风破浪：继2024《出海时刻》系列论坛杭州站取得圆满成功后，该系列的深圳站活动–2024深圳AI出海论坛【跨越边界的创新】将于11月8日在深圳前海中英研究院举行。活动由动点科技和BEYOND Expo联合主办，极新协办，前海中英研究院大力支持。本次论坛旨在汇聚行业精英，共同探讨AI技术在全球数字化转型中的重要作用，以及深圳AI企业如何制定出海战略，应对国际市场挑战，把握全球机遇。