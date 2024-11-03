近日，官方首次曝光了腾势Z9的内饰，这款车将会在广州车展上市。从这组内饰渲染图可以看出，腾势Z9的内饰设计整体从智能化、舒适性和豪华质感三方面入手，精准击中了中产精英阶层对汽车内饰的核心需求。得益于全系CTB电池车身一体化技术，腾势Z9既能在外形上保持流畅的优雅视觉，内部也拥有看齐百万级豪车的超大空间；大面积真皮软包和浅黛真木饰板的应用，使得整个座舱无论是在视觉还是触感上都显得极其考究，科技豪华的设计理念得到了充分的诠释。

而结合此前曝光的配置信息，腾势Z9拥有帝瓦雷剧院级声场，频率响应可以低于20赫兹，配合杜比全景声，将殿堂级音乐厅直接搬进车舱；智能电动车门、流星光翼迎宾灯等配置，更为每一次入座增添了新时代语境下独有的科技仪式感。

将目光移至前排座舱，腾势Z9不仅在设计上展现了对驾驶员的关怀与操控体验的提升，更在细节上体现了极高的实用性。腾势Z9因其行政级的定位，创新性地采用怀挡设计，只需手指轻轻拨动，即能精准完成换挡动作，尽显优雅从容，极大地满足了追求便捷豪华驾驶体验用户的需求，提升了整车的豪华品质与魅力。智能化方面，双50W无线超充功能充分迎合了现代用户对车载充电便捷性的需求，避免了长途行驶中的电量焦虑。

据悉，前排座椅还配备了十点式按摩及内嵌式电动音乐头枕，集合舒适性、娱乐性及科技感为一体；主驾座椅配备了主动侧翼调节，在转弯或颠簸路面行驶时，提供更好的反向支撑性，使驾驶旅途过程更加舒适、平稳。