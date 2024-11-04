据外媒报道，继iPhone 16之后，印尼已于近期在当地禁止了Pixel手机的销售。媒体称，此举是印尼当局认为， 谷歌未能满足该国的相关要求。

作为背景，目前，在印尼，智能手机和平板电脑制造商必须满足最高40%的本地化供应件的要求（具体取决于其在印尼的业务规模，谷歌并未能满足该要求）。同时，企业也可以通过在印尼生产设备、开发固件或投资创新的方式来满足这一要求。

而相应的，由于苹果曾承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾，但最终兑现金额仅为1.48万亿印尼盾（通过建立开发者学院达成），印尼政府已于上周一禁止苹果在当地销售iPhone 16系列设备。

回到本次Pixel禁售。印尼工业部发言人Febri Hendri Antoni Arief在新闻发布会上表示，在印尼交易谷歌Pixel手机属于非法行为——尽管在今年预计已有2.2万部Pixel手机通过个人装运或随身携带物品进入印尼。

据了解，印尼政府将对销售该品牌手机的网店和实体商店采取行动，并停用其IMEI识别号码，从而使上述设备无法在当地电信提供商处注册。不过，媒体也指出，在印尼国外购买的手机可以供个人使用，但需在入境时申报并支付高额费用。

Arief称：“制定本地内容规则和相关政策是为了公平对待所有在印尼投资的投资者。同时，这也是为了创造附加值并深化当地产业结构。”

媒体认为，上述举动表明，印尼正在加大对外国参与者的政策限制，以确保获得更多投资。

值得一提的是，据市场调研机构Counterpoint在今年8月份发布的数据显示，今年二季度，印尼出货量前三的手机品牌分别为小米（占总出货量的18.1%）、OPPO（17.9%）以及vivo（17.7%）。同时，这三家厂商也均已在印尼建有工厂。

有数据指出，当前，印尼拥有超3.5亿部活跃手机，远超该国的2.7亿人口规模。