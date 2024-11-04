彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》通讯中透露，苹果计划于 12 月初第一周发布 iOS 18.2 系统更新。此前，苹果已确认该更新将于 12 月发布。

iOS 18.2 将为 iPhone 15 Pro 机型和所有 iPhone 16 机型带来更多人工智能功能，包括生成自定义表情符号的 Genmoji、生成自定义卡通图像的 Image Playground、在 Notes 应用中将草图转换为完整图像的 Image Wand、集成 ChatGPT 的 Siri 等。

此外，iOS 18.2 还将把 Apple Intelligence 功能扩展到英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚、新西兰和南非的英语地区。

除了人工智能功能之外，iOS 18.2 还将新增一些其他功能，包括设置应用程序中的一个新的“默认应用程序”部分，为美国的 Apple News+ 订阅用户提供每日数独谜题，在澳大利亚提供 iMessage 裸体内容报告选项等等。

古尔曼预计，iOS 18.4 将于明年 4 月发布，并为 Siri 带来更多 Apple Intelligence 功能，如个人上下文感知和屏幕感知。