捷豹路虎 (JLR) 报告称，随着越来越多的客户使用该技术，其插电式混合动力车型的销量大幅增长，本财年上半年全球零售额较上年增长 29%。迈向电池电动汽车的垫脚石。路虎揽胜品牌本财年上半年全球插电式混合动力汽车零售量同比增长47%，插电式混合动力Defender全球零售量较上一财年增长23%。

这是基于捷豹路虎全球插电式混合动力汽车销量的加速增长，与 2023 财年相比，2024 财年同比增长 59%，而同期新款路虎揽胜插电式混合动力汽车零售量几乎翻了一番。随着客户越来越习惯电气化，对我们的插电式混合动力车型的需求不断增长。 PHEV 性能卓越、燃油经济性好且排放低，在纯电动模式下行驶时可实现零排放。在我们推出下一代全电动汽车之前，它们还为客户提供了适应新的拥有体验的机会，包括家庭和公共充电。

“捷豹路虎能够提供一系列燃料选择，以满足每个市场的能源转型动态，我们将在 2030 年之前提供每种铭牌的纯电动版本，目标是到 2039 年实现净零碳排放，”Mark Camilleri 说道。电气化服务总监。

凭借路虎揽胜和路虎揽胜运动版的模块化纵向架构 (MLA)，捷豹路虎将为客户提供内燃机 (ICE)、插电式混合动力汽车以及即将推出的纯电动汽车 (BEV) 选项，并进入下一个十年。路虎揽胜和路虎揽胜运动版的 PHEV 版本可以在纯电动模式下行驶长达 70 英里。这远远超过了英国驾驶员每天平均行驶 20 英里的里程。捷豹路虎目前有超过 48,000 名客户在等待购买路虎揽胜电动车，这是捷豹路虎品牌零排放豪华电动汽车系列中的首款产品。