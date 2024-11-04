真我正式推出新一代“双擎旗舰”——真我GT7 Pro。作为真我有史以来最强大的GT旗舰，真我GT7 Pro搭载骁龙8至尊版、50MP超光影潜望长焦、三星定制Eco²苍穹屏、行业唯一6500mAh+120W续航。真我GT7 Pro将于11月11日10点在全渠道正式开售，12GB+256GB首销限时价仅需3599元，12GB+ 512GB版本售价仅需3999元。

2024年真我在全球保持高速增长，在拉美、巴西、西欧、墨西哥实现增速Top1，在意大利、西班牙等多个欧洲市场销量占据Top5以内。如此出色的成绩，离不开每位相信真我的年轻用户的支持。为了让年轻人享受更便捷高品质的售后服务，真我正式开启“大学城品牌服务中心”建设计划，年底将实现全国80%核心大学城的覆盖。

真我GT7 Pro从火星探索的起源故事——“火星运河”汲取灵感，采用全新赤星流沙AG工艺，以极具流动感的纹理复刻“火星运河”，还从太空探索美学中汲取多种设计元素，例如镜头Deco的宇宙视窗设计，模拟眺望宇宙星河的太空舷窗，致敬太空探索精神。Deco采用微弧星梯设计作为过渡，18°微弧与后盖自然衔接，带来更舒适的横握手感。

真我GT7 Pro还带来了另外两款配色，分别为星迹钛、光域白。星迹钛采用星环流线工艺，一比一还原钛金属的拉丝纹理，而光域白以全新工艺打造纯白玻璃背板，手感如星光般温润细腻。

真我GT7 Pro搭载骁龙8至尊版移动平台，采用台积电第二代3nm工艺制程，CPU 采用高通自研 Oryon 架构，拥有2个超大核+6个大核，超大核频率高达4.32GHz，6个大核的频率也高达3.53GHz。凭借平台GPU能力进行超帧超分渲染，真我GT7 Pro首发1.5K+120FPS超帧超分并发，搭配“燃模式”解锁满配性能。真我GT7 Pro搭载了行业唯一6500mAh泰坦电池+120W光速秒充的续航灭霸组合。

为打造灭霸级旗舰屏幕体验，真我联合三星显示打造划时代的旗舰好屏——Eco²苍穹屏。真我GT7 Pro搭载水陆两栖超光影潜望长焦，更是同档唯一搭载潜望长焦的机型。真我GT7 Pro的潜望长焦镜头配备50MP IMX882传感器，原生73mm焦段，可实现3倍光学变焦、6倍无损变焦，以及至高120倍超远距变焦。并且，在全新AI长焦超分加持下，60倍以上变焦画质清晰度和细节大幅提升，长焦望远更清晰。

真我GT7 Pro首发realme UI 6.0，打造有史以来最丝滑流畅的系统体验。全新的系统级渲染与并行绘制架构，多应用切换纵享丝滑；全新“流体云”采用居中胶囊式设计，信息展示更加高效灵动。另外，新系统还带来了灵感壁纸、AI传送门2.0等多项AI效率功能。

为打造非凡旗舰品质，真我GT7 Pro支持IP69+IP68双标准，至深2米至高30分钟的水下超强防护性能，日常浸泡泼溅更是安心无忧。

机型具体售价如下：12GB+256GB版本售价3699元，首销价3599元；16GB+256GB版本售价3899元；12GB+512GB版本售价3999元；16GB+512GB版本售价4299元；16GB+1TB版本售价4799元。