ChargePoint是一家领先的电动汽车联网充电解决方案提供商，该公司宣布了一种更简便的电动汽车充电方式。该计划名为 ChargePoint Essential 云计划，是传统云订阅的一种替代方案。

ChargePoint Essential 云计划提供价格极具竞争力的软件费用，由司机支付的充电费用来支付。超出此费用的所有收入将每月汇回给充电站所有者，充电站的激活费用包含在 Essential 云计划中，无需额外付费。

借助 ChargePoint Essential 云计划（目前提供该公司成本最低的 2 级充电解决方案 CPF50），客户可以享受 ChargePoint 领先软件平台的优势，同时无需订阅或续订软件。ChargePoint Essential 云计划的理想应用是充电器向公众开放但有限制的场景。

这些可以包括多户住宅、酒店、餐饮业和工作场所。ChargePoint Essential 云可以通过使用充电收入来支付云计划的成本，从而消除持续的订阅费。这实际上为那些希望提供充电服务的人提供了一种融资机制，任何剩余收入在支付每月费用后都会支付给充电站所有者。

ChargePoint首席执行官 Rick Wilmer 表示：“ChargePoint 希望小型企业能够尽可能无缝、轻松地提供电动汽车充电服务。ChargePoint的 Essential 云计划等创新型新产品通过承担持续成本并部署 699 美元的 CPF50 充电器来降低进入门槛，以最大限度地减少前期投资。该计划是一种提供充电服务的绝佳方式，不会牺牲质量或扩展能力。”

ChargePoint Essential 云计划是公寓、公寓楼和类似的多户住宅综合体的完美解决方案，这些综合体历来难以为居民提供充电服务。ChargePoint Essential 云计划允许居民或客人使用，直接支付能源和相关费用，并进行合并计费，从而减轻管理负担。多个居民可以共用一个充电器，但仍然单独付费，并且持续费用由管理层设定的费率的会话费承担。CPF50 为站点所有者提供灵活的充电解决方案，提供单端口或双端口配置。此外，借助 ChargePoint Essential 云计划的电源共享功能，站点所有者可以添加增量站，而不会使该位置的电力服务超载。这使安装成本保持在可承受的范围内，并最大限度地减少了初始投资的需要。