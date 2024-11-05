据 The Verge 消息，Netflix 已确定从 12 月 1 日起，下架几乎所有互动电影和电视剧。

Netflix 的“Interactive Specials”页面目前共有 24 款互动电影 / 电视剧，不过从 12 月起将仅包括以下 4 部：

《黑镜：潘达斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）（2018）

《我本坚强：吉米大战牧师》（Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend）（2020）

《兰维尔 x 贝尔对战荒野》（Ranveer vs. Wild with Bear Grylls）（2022）

《你的荒野求生》（You vs. Wild）（2019）

这项举措意味着 Netflix 在互动内容领域的早期探索结果并没有达到预期。

Netflix 于 2017 年首次推出互动内容，推出了《穿靴子的猫：童书历险记》等作品，随着《黑镜：潘达斯奈基》的发布，观众对互动选择的体验既感到震撼又感到恐惧。

Netflix 发言人克里西·凯勒赫表示：“这项技术达到了它的目的，现在在我们专注于其他领域的技术努力。”此番言论反映出 Netflix 在互动内容领域的探索遭遇瓶颈。