日本汽车制造商铃木在意大利米兰发布了其首款量产电池电动汽车 e VITARA。该车型将于 2025 年春季在印度古吉拉特邦铃木汽车公司开始生产，预计 2025 年夏季左右在欧洲、印度和日本等多个国家开始销售。

e VITARA 是基于概念车型 eVX打造，该车型于 2023 年 1 月在印度举办的 Auto Expo 上亮相，并于同年 10 月在 JAPAN MOBILITY SHOW 上亮相。这是铃木首款全球战略性 BEV 车型。

以“Emotional Versatile Cruiser”为理念，e VITARA采用了融合先进科技感与力量感的设计、带来灵敏敏锐驾驶体验的纯电动动力系统、不仅具备越野能力还拥有强大性能的电动四驱系统ALLGRIP-e，以及专为纯电动车型全新开发的HEARTECT-e平台。

该车有两轮驱动和四轮驱动两种配置，提供 49kWh 和 61kWh 电池选项。虽然具体续航里程和性能数据尚未公布，但 49kWh 两轮驱动车型的续航里程预计超过 200 英里（约 322 公里），61kWh 车型的续航里程可能达到近 250 英里（402 英里）。四轮驱动版本可能配备 61kWh 电池，由于双电机系统增加了重量，续航里程可能会略有减少。

设计主题为“高科技与冒险”，体现了纯电动车的先进感和 SUV 的坚固性，激发冒险精神。外观采用大直径轮胎和长轴距的醒目设计，内饰采用集成先进设备的显示屏以及外观坚固的面板和中控台，体现了“高科技与冒险”的主题。

该纯电动车动力系统由集成电机与逆变器的高效eAxle和以安全可靠为宗旨的磷酸铁锂电池组成，实现了车辆从静止加速时的灵敏性以及从低速到高速超车时的急加速性。

ALLGRIP-e 是一款电动四驱系统，利用了铃木在四轮驱动技术方面的专业知识，前后配备两个独立的 eAxles。该系统不仅性能强大，而且控制精确，响应速度极佳。此外，它还包含 Trail 模式，通过对旋转轮胎施加制动并将驱动扭矩分配到对侧轮胎（LSD 功能），可以顺利脱离崎岖地形。

该平台采用专为纯电动车开发的全新 HEARTECT-e。该平台具有结构轻巧、高压保护和短悬垂设计，内部空间宽敞等特点。主地板取消了地板下构件，以最大程度地提高电池容量。