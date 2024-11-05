动点出海获悉，越南B2B初创公司PangoCDP日前宣布，已经完成了其150万美元的种子轮融资。

据了解，这笔融资由Kairous Capital领投。PangoCDP表示，将会用这笔资金加速产品开发、增强平台功能并扩大市场覆盖范围。此外，PangoCDP也计划将其用于扩大团队规模并建立新的战略合作伙伴关系。

PangoCDP成立于2016年，是一家致力于通过数据驱动的营销技术解决方案提供商，旨在通过其在Zalo（越南主流社交通讯应用）上提供的相关服务方案（如软件工具和小程序），帮助企业在Zalo内展开获客行为并与促进其展开交易。

据介绍，目前，PangoCDP已与越南120多家企业建立了合作关系，涉及快消品、制药、餐饮、零售等多个行业。

值得一提的是，在本次融资中，Kairous Capital执行合伙人Joseph Lee表示，Kairous Capital优势在于连接和弥合中国与东南亚之间的差距。“鉴于中国小程序（mini app）生态的（快速）发展，Kairous Capital希望帮助PangoCDP的团队获得中国的独有和最新技术，使其始终走在市场前列，并为越南带来最佳解决方案···”