世界上第一艘电动水翼渡轮已开始服役。Candela P-12 “Nova”号旨在消除斯德哥尔摩公共交通的排放，同时将通勤时间缩短一半。斯德哥尔摩的新星“Nova”号从宁静的塔普斯特伦郊区码头启航，由电动机驱动。它静静地飞离水面一米，仅用了 30 多分钟就完成了 15 公里的航程，抵达斯德哥尔摩市政厅。

对于世界上第一艘电动水翼船上欣喜的通勤者来说，通常的早晨通勤时间几乎减少了一半。

对于斯德哥尔摩乃至全世界来说，这可能预示着未来城市水上交通将变得可持续、经济实惠，而且比汽车出行更快捷。

“Nova” 是 Candela 新型 P-12 型号中第一艘投入使用的。其计算机控制的水翼将船体抬出水面，通过减少水摩擦，与传统船舶相比，能耗降低了 80%。传统船舶 100 年来没有太大发展，是能源效率最低的运输方式之一，只有战斗坦克可以与之媲美，”Candela 创始人兼首席执行官 Gustav Hasselskog说道。

传统快速船舶面临的挑战是，它们在水中高速航行时会消耗大量能源。这使得电气化变得困难，因为即使使用大型电池，它们的续航里程仍然有限。

斯德哥尔摩约有 70 艘公共交通船只，尽管只占总乘客量的一小部分，但其化石燃料消耗量却比该市公交车和火车的总和还要多。水运成本高昂，速度慢，因为船只会产生较大的尾流，限制了它们在市中心的速度。

然而，许多通勤者喜欢乘船出行。斯德哥尔摩地区旨在将所有船只转换为可再生能源，目标是减少排放并最大程度地减少扰动尾流。

Candela P-12 的水翼技术是解决这些挑战的关键。

由于“Nova”号是在水面上飞行，而不是像传统船只那样在水面上穿梭，因此它产生的尾流很小。因此，渡轮可以在城市范围内高速行驶，而其他船只则受到尾流法规的限制。“Nova”号采用 100% 可再生电力，即使在高速行驶时也几乎不会产生噪音，这要归功于它没有机械传动装置的电动 C-POD 发动机。

得益于水翼技术，“Nova”号不仅是世界上运行速度最快的电动渡轮，也是斯德哥尔摩公共交通船队中速度最快的渡轮，巡航速度可达 25 节，超过了之前保持速度记录的柴油动力 V 级渡轮。

“Nova”号将运行至2024年秋季，直至水域结冰，并于春季恢复服务，持续至2025年8月。该航线是由 Candela、Trafikverket 和斯德哥尔摩地区 (SL) 运营的一项试点项目，旨在探索水翼船技术如何实现更快、更实惠、无排放的海上旅行，为斯德哥尔摩创造新的交通模式。

但早在正式推出之前，Candela 的 P-12 就已经在航运业掀起了波澜。2024 年，Candela收到了来自沙特阿拉伯、新西兰和柏林的订单，其他客户即将公布。