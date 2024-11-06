据报道，苹果正在寻求改变其混合现实战略。来自值得信赖的苹果分析师的新报告表明，该公司可能正在放弃更便宜的 Vision Pro耳机，而更倾向于推出一副智能眼镜。现在还为时过早，苹果最终可能会推出介于Meta 的 300 美元雷朋眼镜和传说中的原型 Meta Orion之间的产品。

周一晚些时候，彭博社的马克·古尔曼报道称，苹果为一项名为 Atlas 的计划进行了内部调查。古尔曼的匿名消息人士声称，这家库比蒂诺科技巨头正在向员工询问智能眼镜的情况。根据彭博社引用的信函，该公司正在寻求员工分享他们对“即将针对当前市场智能眼镜进行的用户研究”的看法。

这个时机很有意思，苹果供应链分析师郭明池周日在他的Twitter 页面上写道，苹果将推迟推出更便宜的 Apple Vision Pro 计划，时间“要到 2027 年以后”。相反，在 AVP 方面，我们所能期待的最好结果是 2025 年推出一款搭载 M5 处理器的新款 Pro 机型。目前的型号使用的是 M2，它已经足够强大，可以完成大多数任务。目前的 Vision Pro 售价为 3,500 美元，苹果首席执行官蒂姆·库克直言，这种设备的市场空间有限。