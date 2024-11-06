何小鹏今日宣布，公司将推出名为“鲲鹏超级电动体系”的全新电动技术平台，旨在通过下一代电动技术，打造满足全球化用户需求的增程系统。

小鹏汽车基于多年以来在“三电”领域沉淀的技术优势，创新性推出“小鹏鲲鹏超级电动体系”。该体系基于全域800V高压碳化硅平台，搭载了5C超充AI电池、混合碳化硅同轴电驱、静音增程器（运行噪音仅为1dB），以及AI电池医生和AI动力功能。

其中，5C超充AI电池可实现“1秒充电1公里”，仅需12分钟即可充满80%，为用户带来媲美甚至超越手机的充电体验。为延缓电池性能衰减，小鹏还为每块电池配备了专属的“电池管理芯片”。借助这一“AI电池医生”，可将电池寿命有效提升30%，让电池更安全、耐用。此外，小鹏汽车还发布了全新一代混合碳化硅同轴电驱，电驱CLTC效率高达93.5%，并且体积仅为上一代电驱的三分之一，为车内腾出更多空间，让“得房率”更高。

在AI的赋能下，小鹏鲲鹏超级电动体系可实现“一车双能”，做到纯电、增程丝滑切换。针对相对平滑的铺装路面，车辆将更多使用电能，减少能耗；针对爬坡、泥泞、雪地等场景，发动机会提前介入避免电量过低导致动力不足。

基于以上一系列技术优势，小鹏鲲鹏超级电动体系纯电续航达430km，综合续航里程超1400km，并通过搭载全新同轴混合碳化硅电驱，实现高达93.5%的CLTC效率，稳居行业第一，具备在全球范围内充电快、续航长的实力。

补能体系方面，截止目前小鹏汽车已在全国范围内建成1641座自营站，其中超充站为1307座。小鹏汽车计划在2025年面向中国和全球加速建设S5超级充站，S5超级充电站的单桩功峰值功率可540kW，相当于“1秒钟充电不止1公里”。