想要听任天堂的游戏音乐并不容易。它们无法在流媒体平台上找寻，所以我通常只能在视频网站上搜索《超级马力欧》和《密特罗德》中的歌曲。正因如此，我曾希望上周突然上线的新应用 Nintendo Music 能成为我收听任天堂原声音乐的一站式平台。

然而，尽管它有一些巧妙的想法与功能，但任天堂诸多令人费解的做法，让它并不能让我如愿。

这款应用支持 iOS 和 Android 平台（暂不支持国服），但只有付费订阅了任天堂 Switch Online 会员后才能使用。使用感觉与 QQ 音乐、Apple Music 等类似。你可以按单个游戏浏览曲目，也可以筛选角色或你可能想听的循环播放曲目等精心策划的主题列表。比方说《斯普拉遁 3》中的虚拟乐队有带简介的艺人页面。《集合啦！动物森友会》的页面设有 K.K. Slider 和纯音乐播放列表。

循环播放功能是我最喜欢的一环。对于某些歌曲，你可以选择将它们延长至 15 、30 或 60 分钟。而游戏软件“防剧透”功能，可以隐藏你尚未玩过的游戏信息，这很有帮助。

但 Nintendo Music 上可收听的游戏原声数量并不多。任天堂有横跨 40 年的游戏作品可供选择，但目前只有二十多款游戏曲目。《塞尔达传说》系列只有两款游戏：《旷野之息》和《时之笛》；《火焰之纹章》是唯一一款 GBA 游戏；有三款 NES（俗称“红白机”）游戏，其中两款是《密特罗德（银河战士）》。

鉴于大多数原声音乐来自 Switch 游戏，这款 App 就更像是任天堂近期音乐历史的一种集合了，但在其上我无法收听《超级马力欧世界》（1990）的任何音乐，还挺遗憾。

该服务推出一天后，任天堂为它加入了《超级马力欧兄弟：惊奇》的原声音乐。在 Nintendo Music 的宣传预告片中，该公司展示《Wii Sports》《超级马力欧 64》《塞尔达传说：天空之剑》《塞尔达传说：风之杖》《斯普拉遁 2》和《F – ZERO X》都将在该服务中推出，但只有一个模糊的“随时间推移”时间表。

截至目前，Nintendo Music 也没有给参与制作歌曲的艺术家署名。该应用还有其他问题。比如部分歌曲无法延长，也没有任何说明，这很烦人。

令人失望的是，Nintendo Music 目有 iOS 和 Android 版 App，没有桌面版或网络端应用。

就目前可听的曲目来说，Nintendo Music 用起来很棒。但缺失的内容还有不少，让我不禁开始怀疑任天堂是否在 Switch 后续机型推出之前赶工端上了这道菜，以便后续可以添加更多佐菜。

这与任天堂最近推出的其他非 Switch 产品（如 Nintendo Sound Clock Alarmo 闹钟）的失望感相似——它们有不错的创意、想法，但也有一些怪异的局限性。

Nintendo Music 并没有期望中那么完美。好吧，我继续去视频网站找歌了。