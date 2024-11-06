何小鹏揭晓了小鹏图灵AI芯片的最新进展：今年10月，小鹏图灵AI芯片已跑通最新版本的智驾功能，仅用40天就完成了多达2791项功能验证。

智驾竞赛正在云端展开，实际上也对车端高算力提出更高要求。何小鹏表示，为匹配这一需求，以及解决公版芯片大量通用算力被浪费的问题，小鹏汽车决定自研芯片。

小鹏图灵AI芯片是全球首颗可同时应用在AI汽车、AI机器人、飞行汽车的芯片。小鹏图灵AI芯片为AI大模型定制，集成了2个自研的神经网络处理大脑（NPU）、2个独立图像信号处理器（ISP），并采用面向神经网络的DSA（特定领域架构）。该芯片拥有40核处理器，为大模型提供了强大的计算支撑，支持本地端运行最高30B参数的大模型。

小鹏图灵AI芯片面向L4自动驾驶，可实现主流芯片“一颗顶三颗”的效力。为适配L4级自动驾驶安全需求，“小鹏图灵”芯片还设置独立安全岛，可实时展开全车无盲点安全检测。

小鹏发布新电机技术——混合碳化硅同轴电驱，CLTC效率93.5%，是行业第一。新电机主要有三大亮点：一是巨大的技术创新，在减少使用60%的碳化硅芯片，同时提升电机输出功率。二是体积减少，较传统电机体积减少30%，留给后排更大空间。重量减少7.5%，减重节能。三是运用混碳化硅芯片提升电机性能。

新电机将用于超级电动车型和纯电车型。