奔驰CLA新车型是全新系列汽车的首款车型，预示着奔驰入门级汽车市场的新篇章。CLA 旨在在续航里程、效率和充电速度方面树立新标准，为客户提供先进的电动传动系统和高科技电动内燃机之间的选择。虽然该车仍是伪装的原型车照片示人。

“CLA 的推出标志着梅赛德斯奔驰进入了一个新时代。我们将大幅提升客户对梅赛德斯在这一细分市场所期望的各个方面。模块化平台实现了最大的灵活性：我们可以提供最先进的电动传动系统版本和混合动力电动内燃机版本的 CLA。我们的操作系统 MB.OS 将使其成为我们打造的最智能的汽车。”梅赛德斯奔驰集团董事会主席 Ola Källenius表示。

CLA 的电动版将EQXX 概念车的技术融入量产。下一代电动传动系统由梅赛德斯奔驰开发，确保高性能和高效率。得益于双速变速箱，运动性能和效率达到完美平衡。

CLA 还将配备新开发的高科技混合动力内燃机。这款发动机属于 MMA 汽车系列，采用 48V 技术，结合新型电动变速器，带来高效愉悦的驾驶体验。

2025 款 CLA 将成为首款采用全新梅赛德斯奔驰操作系统 (MB.OS) 的车辆，该系统包括人工智能 MBUX 虚拟助手。该系统通过自然、直观的互动和主动支持增强了车主与驾驶员之间的关系。

CLA 还将融入概念 CLA 级的元素，包括首次亮相的独特前灯。设计将强调运动性和现代美学。