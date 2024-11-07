据金融方案提供商UnaCash日前发布的一份报告指出，到25年，菲律宾移动商务（m-commerce，即通过智能手机、智能手表或平板电脑等无线设备进行的在线交易）领域将为当地数字商务市场提供25.9%的份额，从今年的预计92亿美元增长至111亿美元。

其中，UnaCash强调，“先用后付”（或先买后付，BNPL）将成为移动商务领域的主要推力，预计将在明年为其交易量贡献近三分之一的份额。

该公司表示，随着越来越多的消费者使用移动设备购物，喜欢分期付款的移动用户对财务灵活性的需求也随之增加。同时，这对于看重财务灵活性的年轻且对科技感兴趣的菲律宾群体来说尤为如此。

作为背景，有数据指出，到23年，菲律宾智能手机普及率预计达到73.7%。而作为参照，同期，全球智能手机的普及率达到51.2%、东南亚的普及率则为62.1%。

而从这一点出发，UnaCash称，电子钱包愈发成为菲律宾人管理个人财物的选择，并促进了电商平台的繁荣。

UnaCash相关人士指出，““移动商务正在重塑菲律宾消费者的期望··· 这种增长标志着零售商的一个关键转折点。即，采用移动优先战略（例如为自身加入BNPL选项）不仅可以吸引不断增长的数字受众，还能提高客户的满意度。”

值得一提的是，根据UnaCash分享的数据，到25年，移动商务的交易量预计将占菲律宾整体零售市场规模的13.2%，而后者有望达到837亿美元。

目前，根据预测，菲律宾数字商务用户规模预计达到8740万，较15岁以上人口数量高出6%。相应的，据统计，截至23年，菲律宾的总人口规模达1.17亿。