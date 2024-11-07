Take-Two 公布了 2025 财年第二财季财报，该公司连续多个季度取得强劲业绩。

在截至 2024 年 9 月 30 日的三个月中，Take-Two 净收入达 13.5 亿美元同比增长 4%，净预订额 14.7 亿美元同比增长 2%，取得指引范围上限。

尽管如此，公司仍亏损 2.972 亿美元，EBITDA（息税折旧摊销前利润）也亏损了 7550 万美元。

据称，Rockstar Games 的《侠盗猎车手 5》（GTA 5）和《侠盗猎车手 Online》都“超出了预期”，后者迄今全球销量已达 2.05 亿份。此外，其 GTA+ 会员数量在《恶霸鲁尼》上线后同比增长了 35%。《GTA》系列销量已超过 4.35 亿份。《荒野大镖客 2》销量目前超过 6700 万份，全系列销量已超过 9200 万份。

Take-Two 重申了其 2025 财年 55.5 亿至 56.5 亿美元的净预订额指引目标，并对“2026 和 2027 财年连续增长和创纪录的净预订水平”充满信心。

数据显示，来自经常性消费者支出（RCS）的净预订额增长了 6%，占所有净预订额的 81%。Take-Two 特别强调了《NBA 2K25》《NBA 2K24》《侠盗猎车手 Online》《侠盗猎车手 5》《荒野大镖客 2》《荒野大镖客 Online》等游戏作为 RCS 的最大收入来源。

Take-Two 表示，《侠盗猎车手 6》的发布日期仍定于 2025 年秋季，而《文明 7》《WWE 2K25》《无主之地 4》等作品同样被列为即将推出的游戏。

除此之外，Take-Two 还确认旗下主要以发行独立游戏而闻名的品牌 Private Division 已被出售，交易方及交易金额等信息暂未披露，因为它放弃了以独立游戏为重点的出版品牌，转而专注于更大的项目。